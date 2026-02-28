以色列聯手美國對伊朗開戰！以色列軍方於（28）日對伊朗發動名為「咆哮雄獅」（Roaring Lion）的軍事行動，採取先發制人戰術祭出飛彈攻擊，據報轟炸目標包含伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的辦公室。對此，全球航班追蹤網站 FlightRadar24 稍早也曬出實時截圖，發現目前伊朗、伊拉克等國上空，民航機幾乎完全避開，形成「繞行結界」。然而，畫面中仍有兩架班機位置一度判定在伊朗上空，引發各界討論，專家也對此分析了詳細原因。
以色列與美國開戰伊朗！民航機通通改道了
以色列國防部長卡茨（Israel Katz）稍早宣布，以色列已對伊朗發動「先發制人」的預防性打擊，隨即宣佈全國進入特別緊急狀態。以色列交通部也同步下令，無限期關閉領空，所有民航機禁止起降，呼籲民眾暫勿前往機場。
而航班追蹤網站FlightRadar24在台灣時間今（28）日下午4點27分表示，也在社群X發文表示：「目前伊朗和伊拉克上空沒有民用飛機了」。
兩架民航機誤闖戰區？關鍵位置曝光
儘管領空已宣布關閉，但在下午 3 點 46 分時，一架從杜拜飛往德國漢堡的阿聯酋航空航班 EK 59，在「咆哮雄獅」行動展開之後，於地圖上顯示仍位處伊朗上空，形成極其罕見的孤立景象，立刻引發全球航空迷的高度關注。
隨後，另一架從中國深圳飛往吉爾吉斯比什凱克的土耳其航空航班 TK6159，也被系統判定出現在伊朗境內。
專家分析：嚴重的 GPS 干擾誤判
針對上述兩架航班的異象，FlightRadar24 迅速做出技術解釋。官方指出，目前中東及伊朗領空區域的「GPS 干擾與欺騙」（GPS Spoofing）情況非常嚴重。這種干擾會誤導飛機傳送回系統的座標報告，導致地圖顯示的位置與實際航道不符。
專家分析指出，EK 59 航班在當下極大機率已變更航道，並非真的位於危險領空。而 TK6159 航班實際上則是在土庫曼斯坦領空飛行，僅因電子干擾才被誤判出現在伊朗範圍內。隨著戰事升級，該區導航訊號的不穩定性恐將持續增加。
資料來源：FlightRadar24
