我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕過去曾一絲不掛拍電器廣告。（圖／翻攝自YouTube）

101董座賈永婕時常透過社群和網友分享自己的日常生活，今（28）日她在臉書寫下了自己過去還在演藝圈走盪的心情，表示自己多年前曾經當過電器品牌代言人，那時的自己身穿清涼在鏡頭前蹦蹦跳跳，甚至還有全身一絲不掛拍攝廣告的經歷，她認為這些過往不應該被淘汰，因為這是自己努力生活的過去，「當然很美啊，那是我的青春。」賈永婕分享自己過去身為Panasonic（國際牌）電器代言人，因此為品牌拍了許多家電廣告，她曬出三支過去曾拍過的洗衣機廣告，畫面中她穿著小可愛、短褲跳來跳去，甚至還有全身一絲不掛，在鏡頭前熱舞、大喊「露兩點」的橋段出現，若是放到現代絕對是爭議滿滿的廣告，不過多年前社會上卻是用物化女性的方式來行銷自家商品。為此賈永婕寫下，「畫質因為年代久遠沒有保存得很好，不然大家真的可以看到，我那時候的皮膚有多好。但重點從來不是皮膚，也不是身材。那就是我的成長歷程。我拍過很多廣告，也留下很多影像紀錄。那是努力工作的軌跡，是一個女生認真生活的樣子。真正應該被淘汰的，不是女生的青春，而是那種用物化女性角度看世界的舊思維。」貼文曝光後瞬間吸引許多網友留言回應，「嚇壞，我對這個廣告（露兩點）有印象，當時對女藝人的方式常常是性暗示，讓我覺得很不舒服」、「你一直都很美，現在有了更多的智慧跟勇氣」、「從年輕美到現在」、「從內在散發出來的美，讓賈董越來越年輕！」