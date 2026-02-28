我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣港務公司舉行高雄港與菲律賓蘇比克灣港締結姊妹港簽約儀式。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司董事長周永暉致詞。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司舉行高雄港與菲律賓蘇比克灣港締結姊妹港簽約儀式，雙方互送紀念品。(圖／記者黃守作攝)

台灣港務公司於日前，在高雄港旅運中心舉辦該公司14週年慶活動中，舉行高雄港與菲律賓蘇比克灣港締結姊妹港簽約儀式，成為高雄港第21個姊妺港，以攜手強化雙港口營運、港區安全管理及數位資通等之安全，期永續港埠連結全球，再創佳績。台灣港務公司高雄港與菲律賓蘇比克灣港締結姊妹港簽約儀式，是由台灣港務公司董事長周永暉與總經理王錦榮共同主持，外交部政務次長吳志中、交通部航政司司長韓振華、菲律賓蘇比克灣都會區管理局董事會董事Patrick Jean O. Gonzales、營運部部長Martin Kristoffer F. Roman等人，以及港航各界代表與會，並進行高雄港與菲律賓蘇比克灣港締結姊妹港簽署儀式成為高雄港第21個姊妺港。高雄港與菲律賓蘇比克灣港締結姊妹港簽約儀式，在外交部政務次長吳志中、交通部航政司司長韓振華、台灣港務公司董事長周永暉、蘇比克灣都會區管理局營運部部長Martin Kristoffer F. Roman見證下，由台灣港務公司總經理王錦榮與菲律賓蘇比克灣都會區管理局董事會董事Patrick Jean O. Gonzales代表該局執行長Enduardo Jose L. Alino共同簽署締結姊妹港，完成簽約儀式。台灣港務公司董事長周永暉表示，台灣港務公司去(114)年度營業收入達新台幣235.3億元，由衷感謝航港產業各界的長期支持，以及港務團隊持續精進，連年締造佳績，而在各項業務中，郵輪旅運成果尤為亮眼，114年度國際郵輪航次達567艘次，年增37%、旅客人次達115.67萬人次，已超越疫情前的水準。周永暉說，蘇比克灣港為菲律賓主要港口之一，提供散雜貨船與郵輪停靠，其位於主要航道上，為理想的物流與轉運中心，有利於進入當地市場與通往各國際港口，此次簽署締結姊妹港，奠定日後雙港在港區經營、資訊安全與港口智慧化多方合作的基石。周永暉指出，台灣港務公司未來將持續秉持「強港航、智管理、興觀光、達永續」四大發展主軸，強化港埠建設與服務量能，以提升郵輪服務品質，並善用數位與永續的創新思維，推動軟硬體服務升級，期帶動航港產業與觀光經濟共榮成長。