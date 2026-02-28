我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列28日白天對伊朗首都德黑蘭發動攻擊，美國總統川普（Donald Trump）也證實，美國已對伊朗發動軍事行動。在伊朗官媒放話展開報復後，以色列國防軍（IDF）偵測到伊朗向以色列發射彈道飛彈。以色列與美國28日上午對伊朗發動聯合空襲後，德黑蘭當局也準備發起報復行動。與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切的伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》警告，伊朗將對「猶太復國主義政權」採取報復，並予以沉重打擊。與伊斯蘭革命衛隊有關聯的伊朗媒體Nour News稱，數十枚彈道飛彈已射向以色列；伊朗官方英文新聞媒體Press TV稱，目前有30至75枚飛彈，正從伊朗發射出去。《以色列時報》報導，以色列國防軍表示，已偵測到伊朗朝以色列方向發射彈道飛彈，全國多地都響起空襲警報。目前，以色列空軍正在執行攔截和打擊必要威脅的任務，以消除威脅。以色列國土防衛司令部發送手機通知，警告該地區「幾分鐘內」將發出警報，並提醒民眾準備進入安全區域。CNN報導，設有美軍基地的海灣國家，包括巴林、阿聯酋首都阿布達比和卡達均發生多起爆炸事件。卡達官員稱，在境內攔截兩枚伊朗飛彈。巴林通訊社報導，美國海軍第五艦隊位於巴林的基地「遭到飛彈攻擊」。