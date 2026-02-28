我是廣告 請繼續往下閱讀

針對國民黨主席鄭麗文稱228事件淪為廉價的政治鬥爭工具的說法，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（28）日表示，228不是針對某個政黨，也不是要撕裂、或造成傷痛，紀念228是為了讓大家知道歷史的真相，進而擁抱彼此、促進台灣彼此共好的未來。今日為二二八事件79週年，蘇巧慧與導演丈夫龍男・以撒克・凡亞思一同出席「一起《牽阮的手》走向世界！記者會」。對於鄭麗文說法，蘇巧慧受訪時回應，228對台灣來說，是許多人記憶傷痛的一天，而228所造成的苦難，不是只有2月28日這一天，它代表的是威權政府對人權的傷害、對民主法治的傷害，一段慘痛的歷史。蘇巧慧指出，現在越來越多的人，尤其在今年，有更多的人願意出來正視這段歷史，用不同的方法揭開過去的歷史故事，或是用新的方式表彰、擴大，她覺得是好事。蘇巧慧認為，228不是針對某個政黨，也不是要撕裂、或造成傷痛，紀念228是為了讓大家知道歷史的真相，才能夠定標、定錨其位置，進而擁抱彼此、促進台灣彼此共好的未來，這才是大家希望的228。對於許多皮克敏（Pikmin）玩家，發起種植野百合來紀念228，同為皮克敏玩家的蘇巧慧是否會一起響應？蘇巧慧說，不管是以什麼方式，能在這個地方、這個時間，用百合花來表彰、紀念228，也是新世代對台灣歷史的尊重與紀念，「不管用什麼方式，我們都希望台灣的下一代、年輕的世代，都能夠記住台灣的歷史」。