2026世界棒球經典賽（WBC）戰鼓頻催，中華隊目前已搭機飛往日本，準備迎接3月初在宮崎的官辦熱身賽與C組預賽。不過就在全台棒球迷熱血沸騰之際，中華隊在 27 日台北大巨蛋與日本火腿鬥士隊的交流賽中，卻出現了一段在社群平台Threads上瘋傳的「極致靜音」漏網鏡頭，意外掀起網友對「台式應援」的熱烈論戰。
大巨蛋發威！萬人配合靜音化身「家正圖書館」
影片中，當時三局下，林家正站上打擊區時，他向場邊提出了一個罕見的「1要求」——打擊時不要應援。沒想到，習慣了震耳欲聾大聲公與熱血嗆司曲的台灣球迷，竟然超級配合，全場上萬名觀眾瞬間靜音。原PO驚呼：「投手準備投球的時候，整場瞬間安靜，形成特殊的『家正圖書館』！」
這段「無聲勝有聲」的超反差畫面曝光後，立刻引來大量網友朝聖，不少人笑稱：「家正表示：麥岔（別吵）」、「不要應援就是最好的應援曲」、「三振的話真的會鴉雀無聲」。
無聲勝有聲？球迷吐心聲：台式應援有點吵
然而，這個特殊的「家正圖書館」也意外點燃了球迷們對於應援文化的兩極探討。有部分認為應援太吵的網友直言：「實話實說，我也覺得好吵，能改善嗎？」、「是去看球的人被打擾，想看啦啦隊應該有另外的場合吧？」
應援派強力反擊：沒有啦啦隊哪來滿場球迷！
不過，這番言論立刻引來死忠球迷的強力反擊，紛紛護航台式應援的不可取代性：「當初要不是這類的台式應援救了中華職棒，現在經典賽會有一堆一日球迷」、「你在說什麼啊？啦啦隊不在比賽場上應援是要去哪裡？」、「應援才好玩，不然有時投太爛和打太爛，現場會很悶」。更有球迷點出，其實多數球員上場當下都專注在球上，根本聽不清楚場邊在喊什麼。
吵不吵其次！一秒切換展現台灣球迷高素質
儘管「圖書館派」與「熱血應援派」在網路上各自表述，但絕大多數網友對於當天大巨蛋現場球迷的表現，都給予了高度肯定。能在大聲吶喊與絕對安靜之間「一秒切換」，展現了台灣球迷能放能收的極佳觀賽素養，讓眾人齊讚：「台灣的觀眾真的很夠水準！」
接下來中華隊將在日本接連迎戰澳洲、日本、捷克與韓國等強敵，屆時無論是熱血應援還是「家正圖書館」，相信球迷們都會用最適合的方式，成為中華隊最強的後盾。
中華隊加油！
