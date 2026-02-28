我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「乖乖Team Taiwan應援袋」，每組特價269元，袋內除乖乖奶油椰子2包外，還有隨袋附贈球衣造型收納袋。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲購買太古常溫飲料系列商品滿199元以上，即可以799元加價購可口可樂棒球衣一件。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家自2月18日起至3月17日，將店內多款美味商品換上期間限定的WBC主題包裝。（圖／全家提供）

全家」單筆消費滿299元，還可免費獲得官方授權獨家贈品二選一， 包含質感厚實極具收藏價值的「WBC雙面金屬鑰匙圈」， 以及實用性高、適合觀賽運動攜帶的「WBC寶特瓶束口袋」， 兩款全台各限量五萬份，送完為止。





全民一起瘋棒球！2026年世界棒球經典賽（WBC）將連續展開多場經典賽事，熱血球迷看棒球也別忘記購買獨家應援周邊，乖乖推出「Team Taiwan應援袋」組合，內含經典奶油椰子口味餅乾外，隨袋附贈球衣造型收納袋；家樂福購買太古常溫飲料系列商品滿199元以上，即可以799元加價購可口可樂棒球衣一件。乖乖長期以「挺在地的」的精神來支持，台灣棒球運動，2026年3月正逢世界棒球經典賽開打，趁勢推出「Team Taiwan應援袋」組合，袋內除乖乖經典款-奶油椰子可以用於賽事集氣外，另有中職聯盟授權品牌推出球衣造型收納袋，隨袋附贈球衣造型收納袋，含隱藏版共4款隨機出貨。即起可在家樂福量販購買，每組原價299元、特價269元，且全台僅限量1萬2000份。觀看賽事必備的碳水飲料「可口可樂」也推出限定加價購周邊，紅白造型的棒球衣，搭配可口可樂經典標誌。即起只要在家樂福購買太古常溫飲料系列商品滿199元以上，即可以799元加價購可口可樂棒球衣一件，且全台限量共450件，單筆限購1件，紅白2色顏色依實際為主。全家自2月18日起至3月17日，將店內多款美味商品換上期間限定的WBC主題包裝，打造沉浸式的應援體驗。首波主打「早餐神助攻」，精選十款人氣三明治如「火腿起司蛋」、「經典總匯」及清爽的「藍莓優格」等口味，包裝融入中華隊代表色與棒球元素，讓球迷隨時補充熱血能量。全家更將人氣「夯番薯」袋正面換上俏皮的棒球風「夯總」設計，觀賽必備的熱狗堡也同步推出WBC專屬熱狗盒及熱狗袋。針對觀賽補給需求，自有品牌FamiCollection天然水、鹼性離子水、氣泡水，以及經典鹹甜爆米花、海鹽薯條皆全面換裝。即起至3月17日凡於「