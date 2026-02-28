我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立法院副院長江啟臣與協會理事長胡栢墩（右）聯袂頒獎給績優選手。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.28)

▲台中福爾摩沙跆拳道公開賽登場，理事長胡栢墩頒發紀念品感謝國際教練到場指導。（圖／記者金武鳳攝，2025.2.28)

2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽，今(28)日起一連三天在台灣體育運動大學熱血開賽，來自日、韓、泰等11個國家、超過3,300名選手同場競技，規模創歷屆新高。立法院副院長江啟臣到場致意，強調多國跆拳道菁英齊聚台中，展現專業水準與國際交流能量。主辦單位大眾跆拳道發展協會理事長胡栢墩表示，當初舉辦跆拳道比賽初衷，只是想讓幼兒園小朋友至高中生都擁有強健體魄的休閒愛好，至今邁入第四屆，去年已有外國選手參賽，今年規模更創新高，多達11國逾3千好手參賽，可以說，這座道場承載了大家對跆拳道的夢想，也見證台灣跆拳道邁向國際的嶄新里程碑。立法院副院長江啟臣致詞表示，他是進入部隊後學跆拳道，練跆拳道不只鍛鍊體魄，還要學習跆拳道勝不驕、敗不餒精神，面對任何挑戰必須沈著以對。他強調，學武的孩子不會變壞，把品格武術精神都發揮出來。本屆賽事由智林體育台進行轉播，提升了賽事能見度，也擴大城市行銷效益。現場還有多位國際體壇重要人士蒞臨指導，包括：World Taekwondo品勢裁判長 Yoon Jun Cheol（尹俊喆博士）、Asian Taekwondo Union副理事長 Jung Kook Hyun（丁局炫）、金雲龍體育委員會技術理事會主席 Jae Bong Lee（李載鳳教授）、仙台大學主任 Kim Han No（金漢老博士）共同見證賽事盛況。胡栢墩表示，盧市長上任後積極推動「酷運動、酷城市」政策，跆拳道也是台中市重點發展項目，他特別感謝市長盧秀燕、市府運動局大力支持跆拳道運動發展，此次更透過台中市工商發展投資策進會媒合「台中十大伴手禮」業者，熱情贊助太陽餅禮盒，讓參賽選手在激烈競技之餘，也能品嚐臺中在地特色糕餅文化，為城市留下美好印象。