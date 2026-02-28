即日起將以色列全境的旅遊警示自橙色調整為「紅色」（儘速離境） ，對伊朗旅遊警示燈號續維持紅色。



針對中東情勢緊張，外交部表示，已於第一時間責成我國駐以色列代表處及駐中東地區相關館處 密切關注情勢發展，並隨即啟動緊急應變機制， 我國相關駐處也持續與當地僑胞與國人密切保持聯繫， 提醒國人提高警覺、注意人身安全， 並配合當地政府的安全指引採取應變作為。 據我駐處及外貿協會駐伊朗德黑蘭辦公室瞭解， 目前旅居以色列的國人約264位、伊朗4位， 目前在當地國人均安。



外交部嚴正呼籲，鑒於中東情勢動盪不安， 請國人近期暫勿前往以色列及伊朗等高風險國家； 已在當地的國人請務必提高警覺，注意自身安全， 並與我駐外館處保持密切聯繫， 以利政府即時掌握狀況並提供必要協助。 外交部將持續密注局勢發展，並與友盟國家密切聯繫， 做好保護僑民措施，並請外館人員自我保護， 同時視情勢最新發展滾動式檢討及採取進一步因應措施。



國人如果在以色列及伊朗等衝突地區遇急難或緊急事故， 請撥打以下專線：



1. 我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275- 204；



2. 在伊朗如遇急難或緊急事故， 請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645- 3018；



3. 或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800- 085-095，以獲得即時協助。







以色列今（28）日白天對伊朗首都德黑蘭發動攻擊，美國總統川普（Donald Trump）也於今日清晨宣布，已開始對伊朗發動「大規模作戰行動」，這場軍事行動名為「史詩怒火」（OPERATION EPIC FURY），川普並向伊朗民眾喊話，在美軍行動結束後奪回政府，「這或許是你們幾代人唯一的機會」。外交部表示，考量中東區域緊張情勢急遽升高，為確保國人安全，