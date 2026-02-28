我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 超人力霸王「With U」閉幕活動。（圖／高市府觀光局提供）

▲觀光局加碼驚喜彩蛋「超人力霸王飛行科普小學堂」。（圖／高市府觀光局提供）

▲受到民眾喜愛的8米Q版超人力霸王將視天候狀況於愛河灣巡航。（圖／高市府觀光局提供）

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於3/1下午4點舉辦超人力霸王「With U」閉幕活動，超人力霸王迪卡、初代超人力霸王將於高雄流行音樂中心音浪塔前盛大合體，與全國遊客說再見。此外，高市府觀光局也公布活動最後驚喜彩蛋，閉幕當日上午10時30分至下午2時，與科工館合作加碼推出「超人力霸王飛行科普小學堂」親子科普快閃活動，將展演無人機科技飛行2米Q版超人力霸王；而受到民眾喜愛的8米Q版超人力霸王，亦將視當日氣象天候狀況於愛河灣上巡演。高市府表示，15米高、分別來自日本昭和時代與日本平成時期 的迪卡超人力霸王及初代超人力霸王，自開幕以來矗立港灣、守護高雄，閉幕特別安排兩個時代的英雄合體同台展演，象徵世代傳承與城市持續前行的力量；誠摯邀請全台超人迷齊聚港都任務，向完成守護高雄的超人力霸王說再見，並共同再次向高雄與全國默默付出的無名英雄、城市超人致敬。觀光局長高閔琳表示，超人力霸王「With U」閉幕典禮將於3月1日下午4點於高雄流行音樂中心音浪塔登場。「U」除了代表超人力霸王 (Ultraman)外，也隱喻每個在城市默默付出的你（YOU）。雖然展期結束，但超人的精神將會繼續傳承下去。閉幕當天珊瑚礁群前的超人力霸王迪卡將移動到音浪塔前，與初代超人力霸王同框合體；兩位分別來自於日本昭和與平成時期的超人力霸王合體，象徵世代傳承、攜手守護城市，更代表英雄精神跨越時代延續，並期盼能喚起不同世代粉絲的共同回憶。高閔琳指出，閉幕當天特別加碼驚喜彩蛋，除了民眾網路敲碗的超人力霸王飛行展演，觀光局更攜手國立科學工藝博物館，將在北館1樓大廳推出「超人力霸王飛行科普小學堂」快閃演出；現場將由專業解說員介紹無人機飛行原理及技術等科普知識，並提供有獎徵答，答對即可獲得超人力霸王限量周邊贈品！當天共計10:30、11:00、11:30、13:00、13:30及14:00六場次，每場次約15分鐘，適合親子家庭、超人力霸王粉絲及科普愛好者參與。觀光局說明，為配合3月1日「With U」閉幕活動，超人力霸王迪卡、初代超人力霸王及8米高Q版氣膜的靜態及動態展示時間將有異動，超人力霸王迪卡下午4點後將移至音浪塔前與初代超人力霸王合體，並於下午5點後陸續移至17號碼頭，兩位超人將會在岸上陪伴大家至晚上10點。民眾可把握高雄冬日遊樂園最後時機，踴躍下載觀光局「高雄GO！」官方高雄旅遊APP，掌握第一手活動與旅遊資訊；其中針對閉幕快閃活動「超人力霸王飛行科普小學堂」新增APP集章任務，歡迎民眾踴躍參與、集章抽機票與iPhone 等大獎。