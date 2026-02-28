中央氣象署表示，明（1）日東北季風減弱，水氣較今天少，不過開工日有鋒面來襲，各地降雨機率又升高，尤其下周二元宵節鋒面通過加上東北季風增強，是雨勢最大的一天，全台都有降雨機會，由西半部要留意局部雷雨以及較大雨勢，且3500公尺以上高山有降雪機會。
開工日鋒面撲台！元宵節雨勢最猛
氣象署預報員賴欣國指出，明（1）日東北季風減弱，不過仍有華南雲雨帶來水氣，雖水氣比今天少，不過除了南部平地沒有降雨外，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨。
下周一開工日，受到鋒面影響，各地都有降雨機會，降雨集中在中部以北、東半部，南部地區為零星短暫陣雨；下周二元宵節東北季風增強，雲南雲雨區東移帶來較多水氣，是下周降雨最明顯的一天，西半部有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。
下周三水氣減少！雨勢明顯趨緩等周五
下周三水氣減少，不仍有華南雲系移入，各地還是有降雨機會，不過雨量變少，降雨集中在北部、東半部地區、中南部山區，中南部平地有零星短暫陣雨，可見陽光；下周四東北季風減弱，天氣轉好，中南部陽光有機會露面，不過北部、東半部、中南部山區、恆春半島仍有雨。
周五東北季風減弱，雨勢趨緩，迎風面仍有雨，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲到晴。周六水氣又更少，剩下基隆北海岸、東半部、恆春半島、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
元宵節低溫探16度！高山有降雪機會
未來一週溫度趨勢，明天以及開工日各地高溫約26度至30度，周二元宵節受到東北季風南下影響，北台灣高溫跌到18度，中部23度、南部26度，周二晚間低溫普遍16度至18度，若水氣搭配得宜，3500公尺以上高山有機會降雪。
下周三後水氣減少，高溫稍回升，北部回到20度，中南部24度至26度，各地早晚低溫16度至18度，類似的溫度一路到下周六。
資料來源：中央氣象署
