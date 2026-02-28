以色列與美國28日上午對伊朗發動聯合空襲，首都德黑蘭等多地發生爆炸。伊朗官媒證實，革命衛隊總部遇襲，數千人死傷，傳遇襲的伊朗總統裴澤斯基安安然無恙，最高領袖哈米尼則已轉移到安全地點。
外媒報導，週六清晨，德黑蘭及伊朗多個城市都發生爆炸，南部港口城市布希爾也遭到攻擊，但目前尚不清楚與核子相關的設施是否遭到破壞。
伊朗半官方媒體伊朗學生通訊社（ISNA）稱，數千名伊斯蘭革命衛隊成員在軍事設施遭到攻擊中喪生或受傷。
以色列媒體Caliber報導，伊朗陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）上將疑似在以色列對伊朗發動的空襲行動中喪生，德黑蘭仍未證實相關消息。
伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的辦公室及住所也在首波攻擊目標中，路透社引述消息人士稱，哈米尼已被轉移到安全地點，不在德黑蘭。
伊朗總統也一度傳出成為攻擊目標，多家官媒引述總統府消息來源，總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）平安無事且健康狀況良好。
隨著攻擊事件的發生，伊朗當局開始限制通訊。網路監控組織NetBlocks報告稱，伊朗全國網路連線量已降至正常水準的約54%；伊朗媒體則表示，行動網路和即時通訊服務均受到干擾。多家伊朗新聞網站也遭到駭客網路攻擊。
