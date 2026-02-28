將心比心的重要性！昨（27）日有在手搖飲店擔任工讀生的女網友表示，早上8點突然接獲父親病危通知，即將拔管送回家，沒想到上班前他臨時向老闆請假，卻被對方大罵：「為什麼不能提早告知？」還要她自己找人代班，甚至連媽媽幫忙說明都被老闆臭罵，遭遇引發眾人怒火，相關的法律規定與保障條款也隨之曝光！
送病危父親走最後一程！工讀生臨時請假竟遭老闆跳針痛罵
一位工讀妹昨（27）日晚間在論壇Dcard訴苦，當天早上8點多收到爸爸的病危通知，由於先前簽過放棄急救同意書，因此等拔管後就要從醫院送回家。她急著要處理爸爸的狀況，當天無法到飲料店上班，於是立刻傳訊息請假，沒想到老闆卻叫她找人代班。
當下沒有同事可以幫忙代班，但事態緊急，原PO只好拜託媽媽幫忙向老闆解釋，沒想到老闆連家長都一起罵：「為什麼不能提早請假？為什麼要臨時請假？」讓原PO媽媽只能傻眼回應：「這事情誰能提早預測？」結果老闆竟直接掛電話。
隨後老闆還打電話強迫原PO上班，「找不到人代班就要自己上班，不能請假！」且反覆跳針說，「為什麼不能提早請假」、「為什麼不能提早告知？」讓她相當無奈，本來想辯解，未料又被掛電話，讓她不知道該如何是好。
完整遭遇曝光後，立刻引發大批台灣網友怒火，紛紛直言「直接不要去了，工作可以再找」、「為了一份工讀工作錯過陪伴家人的時間，才會後悔一輩子」，也有人批評業者人力安排不當，認為突發狀況應由雇主承擔管理責任，而非要求員工自行解決。另有過來人建議原PO保存通聯與對話紀錄，必要時可向勞工局申訴，以維護自身權益。
遇家中急事老闆不准假怎辦？這條規定可開罰
不過，《性別平等工作法》第20條規定，受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假，雇主不得拒絕。
家庭照顧假日數併入事假計算，全年以7日為限；而依《勞工請假規則》，勞工一年內事假合計不得超過14日，事假期間不給薪。勞動部也指出，雇主不得因受僱者請家庭照顧假而視為缺勤，進而影響其全勤獎金或考績評量，這也是家庭照顧假與一般事假最關鍵的差異。
法律粉專《一起讀判決》也曾表示，雇主不能拒絕受僱者依規定請的家庭照顧假。其次，當員工請家庭照顧假時，雇主不能把員工當作缺勤，而影響他的全勤獎金、考績或其他不利處分。違反上面的情形，主管機關可以處罰鍰、公布姓名或名稱、負責人姓名；限期改善，屆期未改善，可以按次處罰。
資料來源：全國法律資料庫、一起讀判決
我是廣告 請繼續往下閱讀
一位工讀妹昨（27）日晚間在論壇Dcard訴苦，當天早上8點多收到爸爸的病危通知，由於先前簽過放棄急救同意書，因此等拔管後就要從醫院送回家。她急著要處理爸爸的狀況，當天無法到飲料店上班，於是立刻傳訊息請假，沒想到老闆卻叫她找人代班。
當下沒有同事可以幫忙代班，但事態緊急，原PO只好拜託媽媽幫忙向老闆解釋，沒想到老闆連家長都一起罵：「為什麼不能提早請假？為什麼要臨時請假？」讓原PO媽媽只能傻眼回應：「這事情誰能提早預測？」結果老闆竟直接掛電話。
隨後老闆還打電話強迫原PO上班，「找不到人代班就要自己上班，不能請假！」且反覆跳針說，「為什麼不能提早請假」、「為什麼不能提早告知？」讓她相當無奈，本來想辯解，未料又被掛電話，讓她不知道該如何是好。
完整遭遇曝光後，立刻引發大批台灣網友怒火，紛紛直言「直接不要去了，工作可以再找」、「為了一份工讀工作錯過陪伴家人的時間，才會後悔一輩子」，也有人批評業者人力安排不當，認為突發狀況應由雇主承擔管理責任，而非要求員工自行解決。另有過來人建議原PO保存通聯與對話紀錄，必要時可向勞工局申訴，以維護自身權益。
不過，《性別平等工作法》第20條規定，受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假，雇主不得拒絕。
家庭照顧假日數併入事假計算，全年以7日為限；而依《勞工請假規則》，勞工一年內事假合計不得超過14日，事假期間不給薪。勞動部也指出，雇主不得因受僱者請家庭照顧假而視為缺勤，進而影響其全勤獎金或考績評量，這也是家庭照顧假與一般事假最關鍵的差異。
法律粉專《一起讀判決》也曾表示，雇主不能拒絕受僱者依規定請的家庭照顧假。其次，當員工請家庭照顧假時，雇主不能把員工當作缺勤，而影響他的全勤獎金、考績或其他不利處分。違反上面的情形，主管機關可以處罰鍰、公布姓名或名稱、負責人姓名；限期改善，屆期未改善，可以按次處罰。