明日重點壅塞路段為國 1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

▲3月1日和平紀念日連續假期國道交通疏導措施。（圖╱高公局提供）

今（28）天是和平紀念日連續假期第二天，而明日即將迎來收假返工潮，高公局預估明日北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，並預判明日將有11處重點路段可能壅塞，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。今日下午國道壅塞路段為國1北向湖口-新竹、國3北向高原-鶯歌系統、國5北向頭城-坪林、國6西向東草屯-霧峰系統，其餘路段大致正常。截至17時，國道交通量為69.3百萬車公里，預估今日交通量為107百萬車公里，仍在預期範圍。而今日截至17時，共發生35件事故，如下午12時13分於國1高架北向26.8公里處發生四輛小客車追撞事故，佔用外2線車道，於12時42分排除，造成後方車流回堵3公里；12時54分於國1北向344.6公里處發生兩輛小客車追撞事故，佔用內線車道，於13時排除，造成後方車流回堵3公里；15時8分於國1北向91.5公里處發生兩輛小客車追撞事故，佔用中線車道及外路肩，於下午15時14分排除，造成後方車流回堵3公里，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流。明日為連續假期收假日，高公局預估，國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。高公局預判，高公局指出，