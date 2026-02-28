我是廣告 請繼續往下閱讀

冠德公布2025年獲利大幅縮水，全年稅後純益15.56億元、年減71.96%，每股獲利2.61元；公司同步端出庫藏股計畫，預計自3月2日起，在兩個月內買回6000張，買回價格上限訂在每股48元，主要用途為轉讓員工。冠德26日股價收在31.25元。從財報來看，冠德2025年營收228.73億元，毛利率22.46%，較前一年下滑11.25個百分點，獲利表現因此明顯承壓。公司此次買回庫藏股的價格區間設定為每股23至48元，若股價跌破23元，仍須持續執行買回。此外，台北市住宅及都市更新中心擔任實施者的「通化安和公辦都市更新案」公開徵求出資者，冠德獲選為最優申請人，預計投資43.91億元。該案基地面積約1306坪，規劃興建1棟地上23層、地下4層建物，更新後樓地板面積上看9500坪以上，推估總銷售金額約137億元。冠德預計於5月27日召開股東會，屆時公司營運與股利政策走向也將成為市場關注焦點。