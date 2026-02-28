今（28）日是「228和平紀念日」，台灣最高地標台北101 也從晚間6點整開始點燈，外牆顯示文字為「228和平紀念日，以愛撫慰傷痛，自由 民主 台灣，團結前行，HOPE & LOVE」，現場畫面也曝光了。

▲台北101今晚點燈文字為「228和平紀念日，以愛撫慰傷痛，自由 民主 台灣，團結前行，HOPE & LOVE」。（圖／台北101提供）
賈永婕關注轉型正義！228晚間台北101點燈了

台北101董事長賈永婕昨（27日）在臉書宣布，將於228和平紀念日晚間6點在台北101外牆點燈亮字，內容為「228和平紀念日，以愛撫慰傷痛。自由、民主、台灣。團結前行，HOPE & LOVE」。她同時宣布捐出新台幣22萬8千元予慈林教育基金會，支持民主教育與公民素養的深耕工作，一同守護台灣。

▲台北101董事長賈永婕近期相當關注轉型正義，並決定在「228和平紀念日」讓台北101點燈，持續傳遞愛與希望。（圖／記者鍾怡婷攝）
今（28）日晚間夜幕降臨後，台北101燈光緩緩亮起，依序顯示「228和平紀念日，以愛撫慰傷痛，自由 民主 台灣，團結前行，HOPE & LOVE」等字句。

台北101也表示：「今天是二二八和平紀念日，我們點亮燈光，持續傳遞愛與希望，願台灣在溫柔而堅定的力量中，走向更美好的明天。」

▲台北101點燈字樣「以愛撫慰傷痛」。（圖／台北101提供）
二二八和平紀念日台北101 點燈

點燈時間：02/28 18:00-22:00
點燈文字：
❝ 228和平紀念日
　　以愛撫慰傷痛
　　自由 民主 台灣
　　團結前行
　　HOPE & LOVE ❞

▲台北101點燈字樣「自由 民主 台灣」。（圖／台北101提供）
「228和平紀念日」台北101點燈影片



