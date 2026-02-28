我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北101今晚點燈文字為「228和平紀念日，以愛撫慰傷痛，自由 民主 台灣，團結前行，HOPE & LOVE」。（圖／台北101提供）

賈永婕關注轉型正義！228晚間台北101點燈了

▲台北101董事長賈永婕近期相當關注轉型正義，並決定在「228和平紀念日」讓台北101點燈，持續傳遞愛與希望。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲台北101點燈字樣「以愛撫慰傷痛」。（圖／台北101提供）

二二八和平紀念日台北101 點燈

▲台北101點燈字樣「自由 民主 台灣」。（圖／台北101提供）

「228和平紀念日」台北101點燈影片

今（28）日是「228和平紀念日」，台灣最高地標台北101 也從晚間6點整開始點燈，外牆顯示文字為「228和平紀念日，以愛撫慰傷痛，自由 民主 台灣，團結前行，HOPE & LOVE」，現場畫面也曝光了。台北101董事長賈永婕昨（27日）在臉書宣布，將於228和平紀念日晚間6點在台北101外牆點燈亮字，內容為「228和平紀念日，以愛撫慰傷痛。自由、民主、台灣。團結前行，HOPE & LOVE」。她同時宣布捐出新台幣22萬8千元予慈林教育基金會，支持民主教育與公民素養的深耕工作，一同守護台灣。今（28）日晚間夜幕降臨後，台北101燈光緩緩亮起，依序顯示「228和平紀念日，以愛撫慰傷痛，自由 民主 台灣，團結前行，HOPE & LOVE」等字句。台北101也表示：「今天是二二八和平紀念日，我們點亮燈光，持續傳遞愛與希望，願台灣在溫柔而堅定的力量中，走向更美好的明天。」02/28 18:00-22:00❝ 228和平紀念日以愛撫慰傷痛自由 民主 台灣團結前行HOPE & LOVE ❞