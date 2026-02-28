日本長野縣、新潟縣交界處的斑尾高原滑雪場，今（28日）下午發生雪崩，5人一度受困後全數獲救，4人受傷送醫，其中包括兩名台灣遊客。
據日本SBC信越放送、NHK報導，位於長野縣飯山市和新潟縣妙高市交界處的斑尾高原滑雪場的山頂，下午2點左右發生雪崩，五人被困，其中包括兩名兒童。
滑雪場巡邏人員第一時間展開救援，成功救出5名受困人員。其中4人因受傷、失溫風險，消防單位緊急送往醫院。受傷的4人分別為日本籍一名40多歲的男子、一名14歲的男孩以及一對台灣夫婦（40 歲男性與一名 39 歲女性），目前意識清醒。
氣象專家指出，春季前夕氣溫回升導致積雪底層不穩，導致近期日本滑雪場頻發「表層雪崩」。
同日上午11時，滑雪聖地長野縣「白馬村」也發生意外，一名女性駕駛雪上摩托車，載著一名約10歲的澳洲籍女童，行經斜坡時不慎翻覆，雪車側倒並重壓在女童身上，女童頭部受重創陷入昏迷，當地警消出動醫療直升機送醫搶救，但女童仍不治身亡。
