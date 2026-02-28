我是廣告 請繼續往下閱讀

▲74歲歌手比莉（中）近期出新單曲〈阿福羅火山〉，為宣傳她突然現身夜店，嗨翻現場。（圖／環球音樂提供）

高齡74歲的比莉氣場絲毫不減，從夜店樓梯一路跳進舞池，頂著招牌真髮爆炸頭，接連帶來神級經典〈什麼都不必說〉與最新洗腦舞曲〈阿福羅火山〉。比莉表示，自己已經非常久沒有踏進酒吧夜店，表演前一度相當緊張，擔心年輕世代的反應。貼心的工作人員特地買了她最愛的炸雞翅，讓她在登台前先吃一波壓壓驚，沒想到，年輕人都會唱她的歌，也都認得她，讓她很驚訝。由於新歌歌詞唱道「頂著一顆爆炸頭，讓你炸到外太空」，許多狂熱粉絲早早就頂著爆炸頭造型卡位迎接天后。有趣的是，雖然不少人誤以為比莉的招牌爆炸頭是假髮，但她經常強調，她的爆炸頭是真髮。只見比莉親切地向全場揮手致意，並與頂著爆炸頭的年輕人們瘋狂尬舞。沒想到現場氣氛超熱烈，表演結束後，比莉的耳朵甚至因為現場尖叫聲實在太嗨，一度耳鳴聽不到聲音。回想起滿場的熱情，比莉表示：「昨天表演完激動得想哭，沒有想到有這麼多年輕人來看我，而且大家都會唱我的歌，真的非常感動。」比莉表示，結束演出後收到許多朋友的訊息，大讚像她這樣的資深藝人能深受年輕人喜愛，真的非常難得，「昨天我差點沒辦法表演，因為現場擠爆，都快沒空間跳舞了，真的很感動，真的很愛大家。」看到新單曲〈阿福羅火山〉引起如此熱烈的迴響，比莉在新的一年也充滿動力，她開心地許下新年願望：「希望大家都平安、健康！既然大家這麼喜歡我的歌，我會再接再厲、一首接一首！」期盼能把〈阿福羅火山〉那股燃炸的熱情和正能量，繼續傳遞給所有歌迷。