好市多（Costco）以退貨超好退打出名號，從用過的馬桶、吃到一半的派，甚至用過的沙發、床墊都有人成功退貨；但近年濫用案例愈來愈多，也讓不少忠實會員開始擔心這套寬鬆制度恐怕撐不久，未來可能迎來明顯調整。身為會員制倉儲龍頭，好市多全球門市已超過900家，官網也長期主打「100%滿意保證、零風險」。依其做法，多數商品退貨不設明確期限，也不一定要求出示收據，讓消費者對購物更有安全感。不過，這份安心感同時也吸引了少數人鑽漏洞，相關經驗在社群平台上不斷被員工與前員工揭露。有前員工分享，自己曾在工作現場看到有人把用過的馬桶搬來退貨；也有人提到，曾遇過消費者因為「不喜歡故事結局」而要求退貨的誇張理由；更離譜的，還包括用了7年的床墊被退回等案例。2024年更有一段影片在網路瘋傳，一名女子退回使用約兩年半的沙發，甚至沒有收據，引發外界再次把焦點放回好市多的退貨規則。除了耐用品，連生鮮與植物也有人拿來試探底線。網友回憶，曾有人把盆栽帶回家養了好幾個月，最後養死了才拿回來退；另有前員工爆料，賣場曾收回「疑似有臭蟲」的組合沙發，還有人推來一堆廢木頭，聲稱是遊樂設施拆下來的材料。隨著類似證據在社群越堆越多，也開始出現流程變嚴的跡象。美媒Cleveland.com報導指出，近來不少會員發現，過去順利的退貨方式正在改變，有人退貨被拒，或被要求補更多細節、提供收據等文件，讓習慣以往做法的顧客感到意外。報導並提到，對電子產品、珠寶等高單價商品，好市多現在更明確設定時間限制與文件規範，目的在於降低濫用造成的損失、減少不必要退貨。這樣的轉變也引發兩派反應，有人認為早該如此，也有人覺得可惜，並把責任歸咎於少數「把制度當漏洞」的消費者；在Reddit上甚至有人感嘆，當有人濫用規則，最後受影響的往往是所有正常購物的人。