我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊主砲林安可把握得點圈機會，從北海道日本火腿鬥士隊投手福谷浩司手中敲出帶有打點的適時安打。（圖／記者林柏年攝）

▲中華隊在C組預賽將面臨4天連戰的嚴苛考驗。3月2日與3日在宮崎交手日職二軍的熱身賽，將是曾豪駒總教練進行打線急救與排棒校正的最後舞台。（圖／記者林柏年攝）

中華隊帶著行李與雄心壯志踏上宮崎土地，旅美6將正式與主力會合，總教練曾豪駒手上的拼圖終於齊整。不過，就在出發前夕，台北大巨蛋裡的2場台日交流賽，打線陷入窒息狀態，2戰合計安打數僅敲7支安打，整個C組對手都在旁邊虎視眈眈。這絕對不是輸了就算的熱身賽數字，這是一次極度殘酷的戰力診斷。軟銀先發徐若熙首球就飆出157公里，第2球更拉到158公里，主投3局僅被敲1安打、無失分退場。這位強投正是中華隊自家旅日球員，台灣打者對他的球路理應不陌生。這個細節尤為值得玩味。熟悉度的優勢在高強度熱身賽中幾乎化為零，打者依然對他束手無策。賽後曾豪駒直言：「我們對失投、直球的掌握度上失誤率比較高，這是我們兩隊今天打擊的差別。」這句話耐人尋味。換言之，當投手出錯、把球送進甜蜜帶時，中華隊打者卻沒能給予足夠的懲罰。日職投手的精準度極高，失投頻率本就極低，若連難得的失投球都無法掌握，正賽面對各國強投的有效攻擊機會將會少之又少。在這個脈絡下，鄭宗哲(波士頓紅襪體系)與李灝宇(底特律老虎體系)在宮崎會合，戰術意義值得重新框架，這2人帶來的，更可能是一種截然不同的「打席思維」。美職農場的培訓體系有其獨特邏輯。小聯盟打者從1A到3A，每天面對的數據回饋包含揮擊決策分數、好球帶攻擊效率，以及對不同球路的出棒勝率。這種量化訓練養成的，是一套對「什麼球該打、什麼球不該打」的清晰判斷機制，但打線中若有打者能延長纏鬥回合、提高對手用球數，對整體攻勢節奏絕對是巨大加分。此外，「龍仔」隆恩（Jonathon Long）因傷退出，由中信兄弟外野手宋晟睿接替入隊，宋晟睿打擊狀態調整不錯，加上能勝任外野，會是很重要的調度活棋。中華隊將於3月2日及3日於宮崎SOKKEN Stadium進行2場官辦熱身賽，對手為歐力士二軍及軟銀二軍。日職二軍的整體水準仍高於多數亞洲聯賽，更重要的是時間壓力極為緊迫——結束後不到48小時，中華隊就將在3月5日於東京巨蛋迎接WBC首戰對決澳洲。這是最後一次在正式比賽前確認打者狀態的機會。真正的考驗從3月5日才開始，C組賽程異常嚴苛，中華隊將依序對戰澳洲、日本、捷克與韓國，面臨4連戰的考驗。中華隊完全體來了，聽起來是好消息，但對曾豪駒而言，拼圖齊了，新的難題才正要開始，現在曾總能夠做的，就是把握這2場賽事觀察打者的適應節奏，在首戰前做出最終的排棒決策。