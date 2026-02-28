我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列今（28）日對伊朗發動空襲，對此，總統賴清德表示，政府已啟動相關應變機制，確保在當地國人的安全，他也已指示國安與行政團隊密切關注區域局勢變化，審慎評估可能帶來的各項影響。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）宣布已對伊朗發動攻擊，美國總統川普也證實美軍參與攻擊。對此，賴清德表示，針對美國和以色列對伊朗發動空襲，中東區域緊張情勢升高，國安團隊已在第一時間向他彙報最新狀況，並持續掌握相關情勢發展。賴清德提到，政府已啟動相關應變機制，確保在當地國人的安全，並與理念相近國家及全球夥伴保持密切聯繫與溝通，無論國際情勢如何變動，守護國人安全、維護國家利益，始終是政府最優先的責任。賴清德說，他已指示國安與行政團隊密切關注區域局勢變化，審慎評估可能帶來的各項影響，特別是國際原物料與能源價格波動，以及對我國經濟、金融與民生穩定的影響，提前做好因應部署；他強調，政府會持續緊盯後續變化，審慎因應、穩健處理，確保國家安全與社會穩定。