我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Tommy Chen突發文向LaLa道歉。（圖／Tommy Chen IG@taiwanswag）

「國光女神」蘇心甯（LaLa）擁有甜美臉蛋及32E魔鬼身材，讓她備受粉絲喜愛。不料昨（27）日，她的男友Tommy Chen突然在IG發出長文向她道歉，坦承在交往期間有跟其他女生的不當聊天對話和互動，引發外界熱議。不過Lala的好友成語蕎與其他閨蜜，卻爆氣直接在留言區怒罵「你死一萬遍都不夠！」LaLa男友在昨日於IG曬出多張與Lala的合照，並跟她道歉，直言做錯了，「在我們交往期間，我跟其他女生有過不當的聊天對話和互動，這是我不成熟，也是對妳極大的不尊重」，坦承對Lala造成了很大的傷害。Tommy Chen也接著道歉，「對不起，辜負了妳的信任和愛，我會深刻反省自己的行為，也願意承擔所有責任」。Tommy Chen的認錯態度雖然引來許多網友稱讚，但卻引發LaLa閨蜜成語蕎等人的不滿，成語蕎還在留言區質疑：「有確定你們只有聊天嗎？沒有更多？」另一位好友則爆氣直言他「所有骯髒的事情都沒有講清楚」，很會避重就輕，還怒批對方是「超級無敵骯髒的大爛人」，把Lala傷害到不成人形，「你死一萬遍都不夠！」Tommy Chen也保持低姿態，再次留言道歉「對不起」。Lala最早因擔任《國光幫幫忙》的助理主持「國光女神」而爆紅，憑藉著甜美精緻的五官與極度火辣的魔鬼身材，她迅速成為各大綜藝節目的寵兒。在鏡頭前，Lala總是以開朗、活潑甚至帶點「傻大哥」的親和力示人，完全沒有女神的架子。不論是在《綜藝大熱門》還是《小明星大跟班》，她靈敏的反應與敢秀敢言的個性，讓她成功從正妹助理轉型為全方位通告藝人，是演藝圈公認的「凍齡女神」代表。在美艷的外表下，蘇心甯擁有一段令人心疼卻充滿勇氣的過去。她曾公開分享自己坎坷的童年與一段破碎的婚姻，並以單親媽媽的身分獨自撫養女兒長大。她曾在受訪時坦言，為了給家人更好的生活，曾經身兼數職，從選美比賽到展場Show Girl，每一步都走得極其拼命。這種「為了孩子變強大」的韌性，讓她成為許多人心中堅強、獨立且充滿正能量的女性標竿。