2026年「台日棒球國際交流賽」今（28）日在台北大巨蛋畫下句點。日本職棒北海道日本火腿鬥士展現強大進攻火力，在全場狂掃16支安打的帶動下，最終以12：3大勝台灣職棒味全龍隊。其中最受關注的焦點，莫過於本季回歸球隊的老將西川遙輝，他連續三場對外比賽敲出全壘打，展現轉型為長距離打者的成果。比賽在第2局上半出現關鍵攻勢，火腿隊靠著睽違5年重返老東家的西川遙輝率先發難，他在無人出局一壘有人的情況下，鎖定直球轟出右外野兩分砲。緊接著，新加盟的外籍助人卡斯楚（Rodolfo Castro）也展現爆發力，敲出左外野方向的陽春全壘打，達成連兩名打者開轟的壯舉。火腿隊在第2局單局鯨吞5分，奠定比賽勝基。雖然西川遙輝賽後開玩笑自嘲：「打到的瞬間以為會飛更遠，結果發現沒飛得很遠，覺得有點打擊」，但他已達成對外比賽連續三場開轟（包含23日對阪神、27日對WBC台灣隊），顯示在新庄剛志監督的指導下，打擊改造進度極佳。火腿隊新洋將卡斯楚此役表現極為亮眼，除了全壘打外，第3局更擊出右外野適時安打，全場守備也橫跨游擊與三壘位置。雖然他在第7局遭到觸身球擊中左手背附近，所幸並無大礙並打滿全場。在投手端，火腿隊先發投手金村尚真主投4局失掉2分，表現穩定。火腿隊在隨後的局數持續追加分數，最終以兩位數得分大勝味全龍，在本次台灣系列交流賽寫下二連勝佳績。隨著今日火腿隊與味全龍隊的比賽結束，自25日展開、包含軟銀鷹與WBC台灣代表隊等5支球隊參與的「日台棒球國際交流賽」也正式落幕。日本火腿鬥士隊在台北大巨蛋的兩場比賽皆順利取勝，帶著火燙的打擊手感返回日本備戰新球季。