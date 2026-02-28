我是廣告 請繼續往下閱讀

針對有媒體報導，總統賴清德於今（28）日出席高雄二二八事件79周年中樞紀念儀式遲到，致家屬枯等一小時一事，總統府發言人郭雅慧表示，該則未經查證的報導違背事實，內容憑空捏造，總統府表達嚴正譴責。《中天新聞》報導，賴清德上午赴高雄出席二二八中樞紀念儀式時，遲到一小時，讓在場的年長受害者家屬哭等一小時。對此，郭雅慧說明，儀式表定10點25分開始，總統於10點16分即提前入座，活動並全程直播，現場與會者均見證活動並無所謂總統遲到情形，也足見《中天新聞》造假惡意。郭雅慧進一步還原時間序表示，總統10時準時抵達會場，並依既定流程先行參觀展區，隨後於10時16分步入會場入座。依主辦單位節目表，活動表原10時25分正式開始，現場主持人亦於總統抵達前即說明相關流程安排，活動全程依規劃進行，絕無報導所稱「遲到一小時」，呼籲媒體報導應善盡專業、謹慎查證。