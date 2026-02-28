我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 陳其邁感謝儀式選在高雄舉辦，並表示勇敢的台灣人以具體行動與記憶傳承，撥開周遭的迷霧，讓陽光照亮台灣這塊美麗的島嶼。（圖／高市府提供）

高雄市長陳其邁今（28）日陪同總統賴清德出席「記憶為舵 正義啟航」二二八事件79周年中樞紀念儀式。陳其邁致詞時先後舉電影《大濛》及「世紀血案」為例強調，勇敢的台灣人以具體行動與記憶傳承，撥開周遭的迷霧，讓陽光照亮台灣這塊美麗的島嶼。也痛批批「世紀血案」將歷史傷痛當消費品。提醒世人銘記台灣二二八事件的歷史記憶與教訓，進而了解並珍惜得來不易的民主自由。今年二二八事件79周年中樞紀念儀式，在當年軍隊武力鎮壓市民的關鍵現場，也就是高雄史博館舉行。總統賴清德在陳其邁等人陪同下，參觀史博館《0306見證台灣》二二八主題常設展。陳其邁表示，自二二八事件後，歷經79個春夏秋冬，不一定每一天都是陽光普照，如同電影《大濛》所描繪的場景，總有灰暗的大霧，帶著威權的陰影籠罩整個台灣。歷史可以原諒，但是不能被遺忘，台灣人用具體的行動撥開迷霧，當採取行動的人越來越多，真實的記憶會越來越有溫度；當大霧散去，解開過去冰冷枷鎖時，就能夠迎向新的希望。陳其邁也提及另一部電影，以林宅血案為主題的《世紀血案》。他痛批林宅血案不僅是林家個人的悲劇，也是台灣從威權走向民主轉型過程中，所有台灣人集體的創傷。但電影出版單位沒有獲得林義雄的同意就進行電影拍攝，將歷史傷痛當作消費品。幸好許多對台灣歷史有共同情感的人，包含觀眾、影評人、演員發現了真相，團結起來抵抗企圖混淆事情真相的惡意。陳其邁也希望每位前輩的堅持，能夠將台灣歷史的記憶傳承給下一代，讓他們能夠了解二二八的真相。他說，這不只是個人與家庭的故事，更是台灣人共同的記憶。同時期盼在追求轉型的過程中，賴清德堅定勇敢帶領台灣，讓台灣未來透過更了解過往的歷史，大家可以更團結在一起。賴清德則表示，二二八事件是二次世界大戰後，台灣歷史上最悲痛的事件。大家齊聚一堂，共同追思當時黒暗年代的無辜受難者，並慰問所有家屬。他從1947年查緝私菸的起因說起，發展成大規模暴力鎮壓，及後續為期38年的戒嚴時期。受到威權統治，二二八事件長時間成為禁忌，社會不知真相，受難者以及家屬，更加含寃受屈，活在黑暗的角落。賴清德認爲，二二八事件是一段外來政權迫害無辜人民悲慘的歷史，本身並不是民主運動，也和殖民統治無關，但二二八事件加上戒嚴時期白色恐怖，確實驅動台灣人民追求當家做主的民主意志。此外，賴清德表示，去年他第一次主持二二八中樞紀念儀式，進行三項宣示，包括：加速政治檔案開放，追查真相、政府會進一步落實轉型正義，及避免類似二二八不幸事件歷史重演。賴總統強調，二二八事件教示大家，民主從來不是天上掉下來的禮物，而是每一個世代的台灣人，必須用性命守護、看顧的責任。只有誠實面對歷史、追求真相，才能真正實現社會和解，打造一個和諧、公益、有尊嚴的國家。