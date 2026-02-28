我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列與美國28日聯合對伊朗發動空襲，首都德黑蘭在內多地遭到攻擊，伊朗通訊社報導，伊朗南部一所女子學校遭攻擊，至少造成53死63傷。CNN分析，伊朗正對多個國家的美國目標發動攻勢，過去中東地區從未有過這種行動，伊朗不惜一切代價要懲罰美國。據伊朗官媒伊朗通訊社報導，伊朗南部霍爾木茲甘省（Hormozgan）米納布市的一所女子學校，遭以色列與美國攻擊，死亡人數上升到53人，另有63人受傷。美聯社報導指出，伊朗革命衛隊在米納布市設有基地。伊朗外交部發言人巴蓋伊痛批，美以對伊朗發動毫無理由的侵略性攻擊，肆意攻擊伊朗城市，光是其中一起事件中，就造成數十名無辜女學生死亡，「這是公然的犯罪。全世界必須挺身而出，反對這種巨大的不公義」，呼籲聯合國採取行動。美國有線電視新聞網（CNN）分析，在美國與以色列發動空襲後，伊朗正同時對多個國家的美國目標發動攻勢，過去從未看過中東地區出現這樣的攻擊行動，伊朗正不惜一切代價懲罰美國。報導分析，伊朗政權將此視為生死攸關的時刻，行動迅速且激進，可能試圖在仍保有武器庫時加以運用。伊朗政權並未考慮與鄰國的關係，而是不惜一切代價懲罰美國。任何駐有美軍基地的國家似乎都成攻擊目標，包括卡達、巴林和科威特。美國駐中東多個國家的大使館已呼籲海外美國公民就地避難，這些國家包括以色列、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特、卡達和約旦。美國總統川普接受華盛頓郵報電訪時表示，他的主要目標是伊朗人民的「自由」和確保伊朗的「安全」。