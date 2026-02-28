我是廣告 請繼續往下閱讀

新加坡國務資政李顯龍出席社區新春晚宴時發表談話，針對中東爆發全面衝突對全球經濟的衝擊提出警示，並強調政府將投入歷史新高的預算支持國人。面對瞬息萬變的國際局勢，新加坡國務資政李顯龍於今（28）日出席宏茂橋德義區新春晚宴時指出，美國與以色列對伊朗發動襲擊導致衝突全面爆發，這類國際大環境的劇變並非新加坡所能控制。他警告，戰火將直接衝擊能源價格，並削弱全球貿易與投資意願，對於高度依賴國際貿易的小型經濟體而言，未來發展前景充滿不確定性。李顯龍強調，雖然無法左右局勢，但只要人民、企業與政府緊密合作做好準備，仍能從動盪中尋求最佳結果。李顯龍進一步提到，新加坡去年經濟增長達5%，國會也已總結2026財年的財政政策辯論，今年預算總額高達1547億新元，創下歷年新高。黃循財總理已宣布多項援助措施，包含水電費扣抵、公積金填補、育兒生活補助及社理會購物券等。針對高齡化社會，李顯龍承諾政府會落實老有所養，今年將為年滿50歲且儲蓄偏低者提供最高1500元的填補金。他自信表示，很少有國家能像新加坡這樣處理好經濟後，還能提供國人如此厚實的資源補助。活動有超過1200名居民參與，李顯龍也藉此機會感謝上月底卸任的基層顧問楊敦清與華素博士。他讚揚楊敦清自1976年起便為宏茂橋的發展打下基石，而華素博士在社會工作與社區福利設計上的貢獻同樣不可磨滅。李顯龍宣布，未來將由選區議員娜蒂雅協助照顧德義區居民。晚宴現場氣氛溫馨，居民們一同撈魚生、欣賞表演，在不穩定的國際氛圍中，展現出社區團結一致對抗挑戰的決心。