凱基投顧針對美伊衝突升溫發布最新研究，直指市場接下來的關鍵變數在伊朗的回應強度與戰事是否可控。凱基投顧並提出三種情境推演：若伊朗態度轉趨柔軟、願意接受美方提出的核協議，衝突仍有降溫空間；若戰事迅速收束、甚至出現何梅尼政權終結，整體金融市場衝擊可能有限；最悲觀的狀況則是伊朗強硬反擊並封鎖荷姆茲海峽，導致戰線拉長、油價上衝至每桶100美元等級，屆時對總經與金融市場的外溢風險將難以估計。在股市方面，凱基投顧指出，美股近幾個交易日已先行反映風險，道瓊指數回落至49400點之下，標普500與那斯達克也出現修正，顯示市場對不確定性的避險情緒升溫；在評價相對高檔的市場或族群，需特別留意回檔壓力。債市方面，凱基投顧提醒，私募信貸可能因戰事引發流動性疑慮而惡化，全球信用環境恐進一步趨緊；美債短期可望受惠避險買盤帶動殖利率下滑，但後續仍會回到基本面，研判不致改變中長期趨勢。匯市方面，凱基投顧認為整體匯率影響有限，不過避險情緒可能推升美元短線偏強。原油則是最敏感的資產之一，凱基投顧指出，一旦美伊談判破裂，油價上行風險將明顯升高；若戰事很快結束，布蘭特原油可能短線衝高至每桶78～80美元後回落，但若衝突走向長期化、且荷姆茲海峽遭封鎖導致油輪進出受阻、供應中斷風險上升，布蘭特油價可能站上每桶90美元，並進一步外溢衝擊其他金融資產。至於黃金，凱基投顧將其定位為美伊戰爭情境下的「優質資產」，認為不論短期或長期，貴金屬皆具配置價值。凱基投顧並點出，這次衝突性質較2025年 6 月的行動更嚴重；當時目標偏向摧毀伊朗核設施，但本次目的可能更接近尋求伊朗內部政權更替，後續需密切追蹤伊朗最新動向，作為市場情境走向的主要判讀依據。