中東地區局勢因美國與以色列聯手對伊朗展開軍事行動而陷入動盪，馬來西亞航空兩架飛往中東的班機在飛行途中緊急採取避險措施。馬來西亞航空於今（28）日發表聲明指出，週五從吉隆坡飛往杜哈的MH160航班，以及飛往吉達的MH156航班，在航行過程中接獲有關空域風險升高的安全建議。為了確保飛行安全，兩架班機分別決定從半途折返吉隆坡，以及改道飛往印度的清奈。馬航強調，這項決策是根據既定的衝突地區改道標準作業程序（SOP）執行，目前兩架航機均已平安返回吉隆坡國際機場，並針對受影響乘客安排替代航班與飯店住宿。隨著戰火蔓延，全球多家航空公司也陸續宣布暫停中東航線。土耳其航空已取消飛往卡達、科威特及阿拉伯聯合大公國等多國航次；瑞士國際航空則宣布暫停往返特拉維夫的航班至3月7日。此外，包含德國漢莎航空、法國航空、英國維珍航空及卡達航空在內的國際大型業者，皆基於安全考量採取停飛或繞道措施。由於多處空域關閉，各國航空業者正密切監控局勢，以應對這場突如其來的飛安挑戰。