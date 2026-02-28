我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞總理安華針對中東局勢發表強硬立場，要求以色列與美國立即停止針對伊朗的敵對行為，並警告當前局勢已瀕臨災難邊緣。馬來西亞總理安華於今（28）日在個人臉書發文，對以色列空襲伊朗的行動表達嚴正抗議。安華指出，此舉明顯是為了破壞目前正在進行的談判進程，並意圖將其他國家強行拖入一場可能失控的暴力衝突中。他強調，敵對行動必須立即且無條件地停止，並強烈要求美國與伊朗應尋求外交途徑來解決問題，而非持續將局勢升級至無法挽回的地步。安華在聲明中同時向國際社會喊話，認為各國不應在處理中東問題上持有雙重標準，必須採取緊急行動穩定局勢。他也透露，馬來西亞政府將積極與東協等區域夥伴聯繫，商討下一步的應對策略與合作。針對旅居在伊朗及中東地區的馬來西亞公民，安華強調確保僑民的人身安全是當前首要任務，政府將隨時監控局勢變化，提供必要的協助與保護。