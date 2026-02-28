大樂透第115000029期今（28）日二二八和平紀念日開獎，台彩晚間22時公布派彩結果，本期大樂透頭獎1.65億元由高雄市仁武區「大獎多多彩券行」開出，一人獨得。此外，春節加碼大紅包開出20組，《NOWNEWS今日新聞》一次列出獎號、中獎彩券行，提供給讀者一次對完。
大樂透2/28春節加碼結果出爐！1.65億頭獎獨得、20組百萬大紅包
台彩表示，今（28）日大樂透頭獎1.65億元在高雄市仁武區八德中路116號1樓「大獎多多彩券行」開出，一人獨得。
2月28日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出20組，總中獎注數為20注，20組皆為單注中獎；本期小紅包開出24組，總中獎注數為25注，其中23組為單注中獎，1組為2注均分。
活動截至本期為止累積開出大紅包組數為416組，剩餘64組，累積開出小紅包組數為657組，剩餘143組，次期(3月1日)將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
今彩539頭獎一晚送出5注頭獎！幸運兒各得6百萬
台灣彩券28日晚間開出今彩539頭獎，本期共誕生5名幸運得主，各得600萬元，中獎彩券行如下
臺中市西屯區西屯路三段159之9號1樓－真旺投注站
新北市蘆洲區民生街43號－開來發彩券行
臺北市萬華區昆明街110號1樓－瑄如發電腦彩券行
高雄市三民區十全一路445號1樓－十全十美彩券行
雲林縣西螺鎮福興里延平路167號1樓－裕發彩券行
🟡2月28日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000029期）
大樂透獎號：17、23、30、37、39、49，特別號43。
49樂合彩：17、23、30、37、39、49。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
春節大紅包：15、17、23、24、26、29、32、41、46。
春節小紅包：45。
今彩539：02、04、13、26、27。
39樂合彩：02、04、13、26、27。
3星彩：1、5、2。
4星彩：7、3、5、8。
※大樂透春節加碼大小紅包開獎結果：點此查看
※派彩結果以台彩官網資料為主
