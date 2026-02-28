我是廣告 請繼續往下閱讀

新加坡航空公司與旗下的酷航宣布，因應中東地區局勢劇烈動盪，決定取消今明兩天往返阿拉伯聯合大公國杜拜及沙烏地阿拉伯吉達的6趟航班。受到中東最新局勢惡化的衝擊，新加坡航空集團發布聲明指出，為了確保乘客與機組人員的安全，將針對新航及酷航往返杜拜與吉達的航線進行調整。此次受影響而被取消的航班包括2月28日與3月1日往返新加坡和杜拜的SQ494及SQ495航班，以及2月28日往返新加坡與吉達的TR596及TR597航班。新航發言人強調，集團始終將客戶安全視為首要考量，將持續密切關注當地發展，並在必要時進一步調整航線。這波領空危機源於美國與以色列在2月28日聯手對伊朗發動預防性打擊，隨後伊朗展開報復行動，鎖定以色列境內及波斯灣地區的多處美軍基地進行轟炸。隨著雙方軍事衝突全面升級，中東空域的風險急劇攀升，導致國際航空業者紛紛採取避險措施。新航集團表示，會盡力協助受影響的旅客安排後續行程，並呼籲乘客在前往機場前，先透過官網查詢最新的航班動態，以避免行程受到延誤。