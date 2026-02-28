我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列與美國28日聯合對伊朗發動空襲，首都德黑蘭在內多地遭到攻擊，伊朗也對中東多國的美軍設施發動報復反擊。財經網美胡采蘋表示，Ｘ平台上有許多伊朗人拍下戰情大叫我愛川普，伊拉克居民拍到21顆戰斧飛彈飛越伊拉克上空，笑說依電影《捍衛戰士》劇情，「我老公等一下就會超低空飛行貼地過去了」。以色列與美國28日對伊朗發動攻擊，美國總統川普證實，美軍已開始對伊朗發動「大規模作戰行動」，並向伊朗民眾喊話，在美軍行動結束後奪回政府，「這或許是你們幾代人唯一的機會」。美國國防部（又稱戰爭部）隨後推文，將行動命名為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）。財經網美胡采蘋在臉書發文，目前美以聯合行動「史詩怒火」最好看的戰場還是X，大量民間拍攝影片報導戰情，還有很多伊朗小孩、一般平民在自家陽台拍攝，小學生邊拍附近被炸的畫面，一邊大叫我愛川普。胡采蘋也提到，「BBC報導，伊朗總統府已經被七顆飛彈炸爛。（前伊朗國王之子）巴列維呼籲伊朗人民站起來對抗，貼文一小時超過百萬觀看。胡采蘋笑說，如果嫌棄民間影片畫質不佳、場景受限，可以直接打開電影《捍衛戰士：獨行俠》，因為剛剛伊拉克居民拍到21顆戰斧飛彈飛越伊拉克上空的影片，「根據電影中的設定，我老公等一下就會超低空飛行貼地過去了。」不少網友也留言笑說：「湯姆・克魯斯是很多人的老公」、「戰斧真的跟電影一樣餒」、「我川威武」、「想到伊朗人民也想要自由就很開心」、「一開始還很嚴肅，看著看著怎麼歪成湯姆克魯斯」。