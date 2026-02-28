我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗針對美以聯手軍事行動展開閃電反擊，規模與速度均令美軍分析師感到意外，專家警告美軍在波斯灣部署多年的防禦體系正承受前所未有的壓力。美國有線電視新聞網（CNN）軍事分析師指出，伊朗對美國與以色列聯合軍事行動的迅速反擊，不僅是對美國在中東防禦體系的嚴峻考驗，更具體展現了伊朗的軍事實力。美國空軍退役上校萊頓向媒體表示，美軍過去數月甚至數年來在波斯灣地區建立的防禦態勢，隨著伊朗對初步襲擊的強硬回應，目前正進入實質性的考驗階段。萊頓強調，雖然情報評估早已顯示伊朗具備反擊能力，但其反應速度之快確實令人震驚，這充分表明伊朗長期以來一直在為這種強度的衝突預作準備。根據軍事專家的分析，伊朗目前擁有的可發射飛彈數量約在2000至3000枚之間，雖然情報顯示其發射裝置的數量已大幅減少，僅約為去年6月襲擊事件前的三分之一，但其展現出的機動性與反擊效率遠超外界預期。萊頓指出，按常理判斷，發射裝置減少應會導致反擊出現延遲，但伊朗顯然早已蓄勢待發。這種「閃電式」的行動規模顯示伊朗並非臨時應變，而是精準掌握了反擊節奏。隨著雙方衝突持續升溫，美軍防禦系統是否能有效攔截後續攻勢，將成為影響中東戰局走向的關鍵。