▲ 28日三重警方巡邏發現紅車違規，示意停車卻遭17歲無照少年加速逃逸，途中擦撞機車、追撞小客車，跨區衝上台北橋，所幸無人傷亡。（圖／三重警分局提供）

新北市三重區今（28）日下午上演驚險街頭追逐！警方巡邏行經重新路一段與文化南路口時，發現一輛紅色轎車副駕駛未繫安全帶，於是示意駕駛停車受檢，未料對方不僅拒絕配合，還突然加速往台北橋方向逃逸。逃逸過程中，轎車先在中央南路口擦撞一輛機車，隨後一路疾駛衝上台北橋，跨越轄區進入台北市，又在民權西路追撞前方小客車，場面相當驚險。所幸整起事件未造成人員傷亡，警方也未使用槍械，最終順利將車輛攔停。經查，駕駛為一名17歲少年，且無照上路。他向警方供稱，原本只是要前往捷運台北橋站附近剪頭髮，因無照駕駛遇到警方攔查，一時心虛才會加速逃離。車上另有2名乘客，於先前擦撞事故後趁隙下車逃逸，警方後續將通知到案說明，進一步釐清案情。警方指出，少年加速逃逸並發生事故，已危及公眾往來安全，訊後將依刑法第185條妨害公眾往來安全罪移送偵辦；另涉無照駕駛部分，已當場扣牌並強制人車分離，車輛移置保管，依《道路交通管理處罰條例》第21條舉發，最高可處6萬元罰鍰。