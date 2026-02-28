我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗與美國之間的長期衝突，核心始終圍繞在伊朗是否擁有在本土濃縮鈾的權利。鈾燃料雖可用於發電，但高度濃縮後即可製造核武，這也成為中東動盪的主因。這場核能之爭對伊朗而言，不僅是技術問題，更關乎大國身分與民族自尊。伊朗擁有9200萬人口，2500年的文明歷史曾與古羅馬並肩，因此德黑蘭政權將掌握核技術視為現代化大國的象徵，而非可以隨意受外力施壓的邊緣國家。倫敦智庫皇家國際事務研究所專家指出，若伊朗徹底放棄濃縮鈾，國內強硬派將視其為屈辱投降，這對強調主權完整的德黑蘭政府來說是不可承受之重。此外，濃縮鈾更是伊朗手中的戰略籌碼。即便德黑蘭宣稱不追求核彈，但擁有「核門檻」技術，即代表具備隨時製造武器的能力，可用於阻嚇對手進攻。然而，這項策略在2025年6月遭遇重大打擊，當時以色列與美國發動空襲，證明了「核門檻」身分並非免死金牌。儘管遭受武力打擊，以色列國家安全研究所研究員分析認為，伊朗仍不太可能放棄核計畫，因為在德黑蘭的邏輯中，完全棄核將使其在未來面對更嚴重的軍事威脅與外交脅迫。這場圍繞在濃縮鈾的博弈，本質上是伊朗在追求區域影響力與確保政權生存間的危險平衡。隨著美以聯手打擊後的局勢變化，伊朗如何重新評估其核戰略，將直接決定中東是否會陷入更深層的武裝衝突。對伊朗而言，核計畫既是保護傘，也是引發戰火的導火線，但在主權與生存的考量下，這場核能拉鋸戰短期內恐難以落幕。