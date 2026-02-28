我是廣告 請繼續往下閱讀

美以對伊朗出手引爆地緣風險升溫，伊朗德黑蘭證券交易所也已暫停交易。隨著戰事擴大疑慮升高，市場開始關注連假後台股開盤可能面臨的壓力。以色列全國進入緊急狀態，美方則表示，本次打擊規模遠超過去年6月，首波攻勢預估將持續約四天，多國也啟動撤僑作業，顯示區域緊張態勢快速升高。除了油價率先於27日就反映，上漲3.2%至每桶67.35美元；黃金28日也上揚1.7%至5277.9美元；比特幣重挫跌破6.4萬美元整數關卡。回到台股，摩爾投顧分析師陳昆仁指出，228連假期間台股休市，但新加坡交易的富台指期貨未停盤，期間已下跌 1.7%。若以大盤約35414點換算，等同約600點的「補跌」空間，意味下週一台股開盤恐先面臨35000壓力測試。