▲杜汶澤在FB發文提到228事件。（圖／杜汶澤FB）

香港藝人杜汶澤在2020年移居台灣，還在大安區開全新港式小吃品牌「小杜麵館」。而今（28）日是228和平紀念日，杜汶澤也在FB發文，坦承在來台前，根本不知道228，但直言「紀念日的意思就是提醒大家，曾經有人立於危牆之下挺身而出，彰顯人性光輝的一面」，表示感謝先輩付出的一切，並喊話大家珍惜「世界上最後一個講中文的自由國家」。杜汶澤在228紀念日當天，於FB發文坦承在來台前，並不知道228，「正如很多台灣人不知香港721、831發生過什麼事。歷史不停在重演，人類沒有停止過出現獨裁者」。杜汶澤認為因為人生很難，所以讓很多人都覺得公義不重要，「但紀念日的意思就是提醒大家，曾經有人立於危牆之下挺身而出，彰顯人性光輝的一面」，表示相信人類還是美好的。杜汶澤文中寫下自己珍惜每一口自由空氣、感恩先輩付出的一切，並喊話：「希望大家珍惜，世界上最後一個講中文的自由國家」。杜汶澤一直以來都敢說敢言，過去還曾因社會運動遭到中國、香港政府全面封殺，因此他在2020年移居台灣，並在2022年成為台灣人並拿到身分證。杜汶澤還在去年9月登上《話時代人物》節目接受專訪時，提及自己非常喜歡台灣，是不會被趕走的。不過杜汶澤坦言有段時間對某件事不太習慣，那就是台灣人說話應對的方式，他表示香港人說話直來直往，但台灣人說話很委婉，為了正確知道語意，一度想買一台「台北人講話翻譯機」。不過隨著時間過去，他漸漸地開始欣賞這種禮貌，「來台灣最明顯的改變，是說話的方式，現在講話都不會那麼絕對」。228事件發生於1947年2月27日，起因於台北大稻埕緝菸衝突，專賣局人員毆打女販並槍殺抗議民眾，引發市民憤怒，次日全台爆發大規模示威，要求政治改革。國民政府台灣行政長官陳儀表面應允，暗中請求南京派兵鎮壓，造成大量知識分子與平民傷亡，史稱228事件。1995年立法院通過《二二八事件處理及補償條例》，將2月28日定為「和平紀念日」，最初為非假日紀念；1997年2月25日修法改為國定假日，為台灣首個法定放假日。