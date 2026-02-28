我是廣告 請繼續往下閱讀

財經專家阮慕驊在臉書發文提醒，228連假期間美股連跌兩日，那斯達克指數兩天合計下挫2.1%，台股週一開盤難免會受到美股轉弱拖累；再加上28日美國與以色列聯手攻擊伊朗的突發地緣政治風險，讓週一盤勢變數進一步升高。阮慕驊指出，週一台股開盤前有幾個觀察重點，將左右短線波動幅度。首先是台股開市前的美國期貨盤走勢，若美股期指因地緣政治風險出現明顯重挫，台股壓力將同步放大。其次是日、韓股市的開盤表現，由於時差關係，日、韓股較台股早一小時開盤，可作為台股情緒與風向的前哨指標。第三個觀察點則是8時45分台指期貨開盤，阮慕驊認為，期貨開盤的強弱將直接反映市場對外部利空的即時定價。第四，也是他強調的最大變數，仍是美、以、伊情勢後續如何演變；他表示目前訊息仍不明朗，只能先靜觀其變。在政策與資金面方面，阮慕驊提到，隨著國安基金退場，市場若出現劇烈震盪，官方護盤能量主要將觀察八大官股與四大基金的動作。不過他也提醒，今年以來台股已大漲超過6000點，上市融資餘額增加超過460億元，在漲多與槓桿升高的背景下，短期回檔壓力可能相對偏重。儘管短線變數增加，阮慕驊仍提到中長線的資金結構並非全然轉弱。他指出，中長期資金仍在流向亞洲半導體股，若中東情勢能迅速穩定，台股方向仍偏多看待；他也認為，利空帶來的修正未必是壞事，反而可能提供重新整理與布局的機會。