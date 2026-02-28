我是廣告 請繼續往下閱讀

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／美聯社／達志影像）

以色列與美國28日聯合對伊朗發動空襲，首都德黑蘭在內多地遭到攻擊，伊朗也對中東多國的美軍設施發動報復反擊。前伊朗王儲巴勒為表態支持美以「史詩怒火」行動，呼籲人民準備重返街頭；以色列總理納坦雅胡批評，伊朗核武威脅全人類，呼籲伊朗人民借機會擺脫暴政。以色列與美國28日對伊朗發動攻擊，美國總統川普證實，美軍已開始對伊朗發動「大規模作戰行動」，並向伊朗民眾喊話，在美軍行動結束後奪回政府，「這或許是你們幾代人唯一的機會」。美國國防部（又稱戰爭部）隨後推文，將行動命名為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）。伊朗已故國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）的兒子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）在社群媒體X平台，以波斯文與英文發文表示，「決定性時刻就在面前」，美國總統承諾給予勇敢伊朗人民的援助已經抵達。這是人道干預，目標是伊朗伊斯蘭共和國、其鎮壓及殺戮機器，而非伊朗這個國家和偉大的民族。巴勒維說，請伊朗民眾現階段待在家中，保持冷靜，並且隨時準備在適當的時候重返街頭，採取最後行動。他並對執法單位及安全部隊喊話，指其職責是保衛人民，而不是保衛透過鎮壓和犯罪挾持國家的政權。巴勒維喊話，請川普保護伊朗平民的生命安全，「伊朗人民是您的天然盟友，也是自由世界的盟友，他們不會忘記您在伊朗當代史上最艱難時期給予的幫助」。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也用希伯來語發表談話影片，宣布以美兩國已聯手發動軍事行動，目標是「消除伊朗造成的生存威脅」，強調將為伊朗人民「改變命運」。納坦雅胡也特別點名美國總統川普，對其「歷史性的領導力」深深表達感謝。納坦雅胡痛批伊朗政權在過去47年來不斷高喊「美國去死」、「以色列去死」，並大量殘殺美國人與以色列人民，「絕不能容許這個殘暴的恐怖政權擁有核武，否則全人類都將受到威脅」。他更進一步呼籲伊朗各族群，包括波斯人、庫德人、亞塞拜然人等，應藉此機會擺脫暴政，讓伊朗回歸自由與和平。納坦雅胡宣布，本次針對伊朗的軍事行動代號為「獅吼行動」（Operation Lion’s Roar），呼籲以色列國民在接下來的日子裡保持耐心，嚴格遵守避難指令，「我們將共同站穩腳步，共同戰鬥，並共同確保以色列的未來」。