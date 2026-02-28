我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列軍隊正式投入對伊朗的戰爭，宣稱此舉為「先發制人」的軍事行動，但軍事專家與分析師認為這更像是一場蓄謀已久的戰略抉擇，旨在趁德黑蘭政權虛弱之際一舉摧毀其軍事實力。此次軍事行動的時間點極其敏感。美以兩國判斷，伊朗正處於經濟危機與內部抗爭後的脆弱期，且其防禦體系在去年夏季的衝突後尚未完全修復，因此將此視為「不容錯過」的進攻機會。然而，分析家鮑文指出，所謂的先發制人通常意味著面臨迫在眉睫的威脅，但目前美以尚未提出伊朗即將發動攻擊的具體證據。這場戰爭除了是對國際法體系的又一次衝擊，更反映出川普與納坦雅胡各自的政治算計。納坦雅胡長期視伊朗為頭號強敵，而川普則在公開影片中向伊朗人民喊話，稱「自由的時刻」已經到來。然而，單憑空襲是否能達成「政權更迭」仍存高度疑慮。歷史經驗顯示，伊拉克的海珊與利比亞的格達費分別是透過大規模地面入侵與北約空中支援才被推翻，後續皆導致國家崩潰與長期內戰。伊朗政權由意識形態、軍事與腐敗交織而成，背後更有革命衛隊（IRGC）誓死效忠。即便最高領袖哈米尼遭遇不測，體系內部的繼任機制也難以讓伊朗轉向西方期待的自由民主，反而可能陷入更混亂的軍閥割據，讓沙烏地阿拉伯等鄰國深感不安，進而使已經動盪不安的全球局勢更加危險。