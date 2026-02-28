我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 《佇在我心FORMOSA》二二八紀念草地音樂會微雨中高美館草坡登場。（圖／高雄春天藝術節、財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

自2014年開始，高雄春天藝術節年年辦理二二八紀念音樂會，2/28今晚七點與往年一樣在高美館草坡舉行，在微雨中以觀眾最喜歡的戶外開放形式舉辦音樂會，邀集-林慈音、桑布伊、吉那 楊淑喻、山元聰以及由楊智欽指揮率領高雄市交響樂團與高雄室內合唱團，現場演出十六首讚頌台灣及與愛、和平有關的曲目。近三千位民眾不畏細雨前來高美館草坡參加，並慣例於音樂會開始前默哀、一起緬懷感念過去，微雨中體現二二八勇敢與感恩的精神。《佇在我心FORMOSA》二二八草地音樂會承襲過往，今年亦邀請現場觀眾與台上演出者一起合唱：1947序曲「愛與希望-台灣翠青」向偉大的本土作曲家蕭泰然大師獻上最深刻的敬意與思念。上半場重點除了蕭泰然大師外，還有王明哲詞曲作品《台灣》和大家耳熟能詳的呂泉生作曲《阮若打開心內的門窗》一起揭開紀念音樂會上半場的感懷氛圍；由女高音-林慈音領唱多首大家熟稔又磅礡代表台灣意象的歌謠：《阮若打開心內的門窗》、《永遠的故鄉》、《1947序曲「愛與希望-台灣翠青」》。其中，台灣音樂作曲家—年輕時曾留學日本學習音樂的郭芝苑，曾獲獎無數擁有多元而廣泛的創作類型及風格，這次將演出其作品：《民歌與採茶舞》、《管弦樂大進行曲「台灣頌」》，作為臺灣現代民族音樂開拓者的他，生命經歷戰亂，政府遷臺、二二八事件……到現在和平民主台灣，在他的作品中都能夠感受到他對臺灣的深深厚愛。下半場以充滿希望朝氣之姿的氛圍展開，首先由台東卑南族人、曾獲「金曲原住民歌手獎」及「最佳專輯獎」的原民歌手-桑布伊，將以其粗曠又富特色的嗓音演唱二首非常具有力量又振奮人心的代表作:椏幹-《青年之歌》、《溫暖的光》。再來是邀請金曲獎最佳客語歌手得主-吉那 楊淑喻以其溫柔鐵肺唱出令人動容的客家歌曲：《腳邊的小花》(客語:腳脣个細花)、《天光》……「腳邊的小花 他不說一句話 彎著身還是要記得面向陽光」小花雖小即使不用語言，也努力展現生命的力量，我們可以學習小花的韌性與堅強。出生於京都的日本創作型歌手-山元聰，2020年他首次造訪台灣，對台灣文化和音樂深深著迷，他以「日文、中文、台語」三種語言演唱而受到歡迎，這次將在音樂會中以日文演唱感人的《淚光閃閃》、以及山元聰自己創作的中日台語歌曲《故鄉》。