美國總統川普28日宣布對伊朗發動軍事攻擊後，以色列同日也對伊朗展開「先發制人」的預防性打擊，並宣布全國進入特別緊急狀態、下令無限期關閉領空；在飛彈報復疑慮升高下，周邊國家航路也連帶受影響，多國相繼收緊空域管制，區域航班出現大規模取消與停飛。隨著局勢升溫，阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、伊拉克、科威特等國陸續宣布無限期關閉或嚴格限制領空，主要樞紐城市的航班調度首當其衝。航空公司方面，阿聯酋航空已在官網公告，由於多個區域空域關閉，已暫時停止所有往返杜拜的航班。阿聯酋航空並提醒旅客出發前先確認航班狀態，再前往機場；受取消影響的旅客，若透過旅行社訂票需請旅行社協助改訂，若直接向航空公司購票則可與官方聯繫處理。阿聯酋航空也對航班中斷造成不便致歉，強調旅客與機組員安全是首要考量。除了杜拜航線受衝擊外，阿提哈德航空原定28日飛往阿布達比的EY899航班也宣布取消。根據桃園機場航班資訊，該航班今日自台北起飛的班次，晚間已顯示取消。長榮航空表示，往返歐洲航班航路未經過伊朗領空，目前航班維持正常；中華航空則指出，客運航班不受影響，但部分貨運航班已調整為替代航路，以降低空域受限帶來的營運風險。