▲林維恩的IG專區名稱是峮峮取的。（圖／翻攝自Threads）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將開跑，中華隊陣容之一、20歲的旅美左投新星林維恩是亮點之一，有趣的是，林維恩是峮峮的粉絲，他曾在Threads上問「個人專區名稱要叫什麼」，結果釣出峮峮留言，「峮是維（唯）一」，而林維恩的IG專區確實也使用了「峮是唯一」當名稱，讓粉絲看了直喊羨慕。林維恩去年在Threads上問「個人專區名稱要叫什麼」，結果引來峮峮回應「峮是維一」，讓許多粉絲看了超興奮，「這專區名稱一定要採納吧」、「開口了，這下沒有其他選項」、「峮直接賜名了，不用不行啊」。然而，林維恩的IG廣播個人專區名稱，也確實叫「峮是維一」，背景圖案還是和峮峮手比愛心的合照。回顧去年林維恩在資格賽打贏西班牙後，在後台被中信兄弟小編抓包偷偷跑去找峮峮合照。當時峮峮穿著寬鬆球衣，讓站在一旁的林維恩害羞到雙手摀臉，甚至開玩笑大喊：「我這次比賽的目的完成啦！」林維恩在2024年以高達135萬美元（約新台幣4427萬元）加盟奧克蘭運動家隊，一舉打破了大前輩郭泓志的紀錄。運動家亞太區球探Adam Hislop都給予極高評價，盛讚他是「在台灣看球15年來，看過最好的投手之一」。