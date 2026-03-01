我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峮峮此次被選為CT AMAZE成員之一，不少網友都在討論為什麼啦啦隊女孩的球衣都那麼緊。（圖／翻攝自峮峮IG@qun_04）

緊身應援服設計成焦點 視覺與功能兼具

▲球衣太寬鬆，反而容易造成走光危機。（圖／翻攝自峮峮IG@qun_04）

鈕扣其實是裝飾 避免意外發生

2026年世界棒球經典賽（簡稱WBC）即將於下週東京巨蛋開打，中華隊備戰氣氛升溫，場邊應援陣容同樣備受矚目，本屆由「本土女神」峮峮（吳函峮）領軍，全新組成的「CT AMAZE」正式成軍，集結中華職棒六隊共36位頂尖啦啦隊成員，被視為歷來規模最大、最具話題性的國家級應援團。不過有不少眼尖的球迷及粉絲發現，不僅是峮峮，就連其他CT AMAZE成員的球衣都十分緊繃，對此，有專業球迷出面表示：「不僅球衣是緊的，就連鈕扣都是假的。」隨著應援團曝光，峮峮及其他啦啦隊女孩們身上的應援服裝也掀起討論，有粉絲注意到服裝貼身剪裁，加上舞蹈動作幅度大，看起來彷彿「鈕扣快撐不住」，引發話題。事實上，啦啦隊服裝設計並非單純追求視覺效果，而是結合舞台需求與運動安全考量，貼身設計能強調整體線條，也讓舞蹈動作更俐落一致，提升整體演出質感。《NOWNEWS今日新聞》訪問相關業界人士指出，啦啦隊在應援時需進行大量跳躍、轉身與高強度動作，若服裝過於寬鬆，反而容易產生位移甚至翻起的風險，有些女孩甚至會特地拿小一號的衣服。相較之下，貼身服裝能緊密包覆身體，降低意外發生機率，同時確保整體動作流暢。換言之，「越貼身反而越安全」，也是許多職業啦啦隊共同採用的設計邏輯。此外，有觀察指出部分啦啦隊服裝上的「鈕扣」其實並非真正開合設計，而是直接縫製在衣服上，屬於裝飾用途，業界人士透露，這樣的設計能避免在劇烈舞動時發生鬆脫或彈開的情況，兼顧美觀與實用性。看似簡單的服裝細節，其實背後藏有完整的安全考量與舞台需求，並非單純為了吸睛而設計。隨著CT AMAZE陣容與造型曝光，社群討論度持續升高，不少球迷直言「還沒開打就已經很精彩」。本屆經典賽除了球員實力備受期待，場邊應援文化同樣成為焦點。峮峮領軍的豪華啦啦隊陣容，結合專業舞台與精緻服裝設計，已讓東京巨蛋提前進入熱戰狀態，也為中華隊增添另一層看點。