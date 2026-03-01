2026年元宵節（3月3日）將迎接今年最受矚目的天文奇景「月全食」，台灣全程可見，且當天19時04分至20時03分，月亮有長達59分鐘都在地球的影子區，並呈現紅色的樣貌，俗稱「血月」，屆時在觀賞上，天氣可能會是最大的不確定因素，《NOWNEWS》也整理血月相關資訊，陪民眾一起預習。

🟡本文重點一覽

▪️「2026血月月全食」發生時間
▪️「2026血月月全食」過程、最佳觀賞時間
▪️「2026血月月全食」發生原因
▪️「2026血月月全食」台灣天氣
▪️「2026血月月全食」觀賞地點、拍攝技巧
▪️「2026血月月全食」直播線上看

 
▲2026年元宵節（3月3日），台灣將迎接今年最受矚目的天文奇景「月全食」。（圖／台北市立天文館tam.gov.taipei/Default.aspx）
🟡2026月全食、血月時間

中央氣象署大氣觀測組臺北天文站主任蔡禹明提及，本世紀（2001至2100年）全球各地預計將發生228次月食，台灣共計可以看見63次月全食、38次月偏食、60次半影月食，上次台灣可見的月全食在2025年9月7日，下次台灣可見到全程月食階段時間為2028年12月31日。

台北市立天文館補充，今年最受矚目的天文奇景「月全食」將於3月3日登場，本次不僅是2028年12月31日前最後一次月全食，更恰逢元宵佳節，天象與節慶同日交會的難得巧合，要到2036年才會再次出現。

▲今年最受矚目的天文奇景「月全食」將於3月3日登場，下次是2028年12月31日。（圖／台北市立天文館tam.gov.taipei）
🟡2026元宵節月全食血月過程、最佳觀賞時間

半影食始（16時42分）：月面與地球的半影區第一次外切，半影食開始，月面稍微變暗。

月出（17時49分）：月球上緣接觸地平線

初虧（17時50分）：月面與地球本影第一次外切，偏食開始，月面開始出現缺角。

食既（19時04分）：月面與地球本影第一次內切，全食開始，月面呈現暗紅色。

◾食甚（19時33分）：月面中心與地球本影中心最靠近的時候，也就是掩食程度最大的時刻。

◾生光（20時03分）：月面與地球本影第二次內切，全食結束，月面缺角逐漸縮小

復圓（21時17分）：月面與地球本影第二次外切，偏食結束，月面不再缺角。

半影食終（22時24分）：月面與地球半影第二次外切，半影食結束。

▲2026月全食、血月過程、時間、月球狀態。（圖／台北市立天文館tam.gov.taipei）
🟡月全食、血月是什麼、為什麼會發生？

台北市立天文館助理研究員段皓元指出，月食是月球在公轉軌道上運行時，正好進入地球的影子區內， 原本照射月面的太陽光被地球遮掩，導致月球無法反射陽光被隱沒。

至於血月，則是因為在月球「全食」階段，月面會完全隱沒在地影內，但陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光會被大氣折射到月面上；因此眼中的月亮，會呈現暗淡的紅銅色。

▲月食是月球在公轉軌道上運行時，正好進入地球的影子區內， 原本照射月面的太陽光被地球遮掩。（圖／台北市立天文館tam.gov.taipei）
🟡2026月全食、血月天氣

中央氣象署提及，元宵節當天有鋒面、東北季風影響，各地天氣轉涼、水氣較多，西半部有短暫陣雨或局部雷雨，且有「局部較大雨勢」發生的機率，其它地區也都有局部短暫陣雨，若想外出觀看血月和月全食，除了需要碰碰運氣，也務必攜帶雨具和保暖衣物。

🟡2026月全食血月觀賞地點、拍攝技巧

想要觀賞月全食，其實和追流星雨類似，民眾只要，選擇「光害不高的地方」例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區，用肉眼就能觀賞；段皓元也補充，若想拍攝月全食，建議使用三腳架和長焦鏡頭，以不同曝光設定幫助捕捉月球表面。

📌北部：陽明山、大屯山、文化大學後山

📌中部：合歡山、日月潭、溪頭、杉林溪

📌南部：觀夕平台、阿里山

📌東部：大坡池、關山親水公園

▲元宵節東北季風增強，配合華南雲雨區東移帶來較多水氣，是未來一周降雨最明顯的一天。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
🟡2026月全食、血月和直播

此外，3月3日元宵節當晚17時45分起，台北市立天文館將透過官方YouTube頻道進行月食全程直播，結合本地望遠鏡與全球影像資源，不受天候與地點限制；中央氣象署、台南南瀛天文館也都會經由官方YouTube直播實況。







資料來源：台北市立天文館中央氣象署

