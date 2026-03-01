我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列28日聯合對伊朗發動空襲，伊朗國營媒體證實，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已遭擊斃。多家伊朗官方媒體證實哈米尼的死訊。伊朗國家廣播電視台（IRIB）1日報導指出：「伊朗最高領袖殉難。」目前暫不清楚究竟是美軍還是以色列擊斃哈米尼，也不清楚今後將由誰掌控伊朗政權。稍早，美國和以色列方面表示，哈米尼是在美國與以色列聯合空襲伊朗後死亡。美國總統川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文稱：「哈米尼這位史上最邪惡人物之一已經死了。」他也在接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時表示：「那些負責做決策的人，大多數都消失了。」他補充說，伊朗有「大量領導層」在行動中喪生。