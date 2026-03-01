我是廣告 請繼續往下閱讀

鬼塚虎、HOKA有勁敵了！台灣人出國愛上新牌：走2萬步不會累

▲有民眾推薦韓國鞋子品牌「CUEREN（쿠에른）」，坦言穿上新鞋走2萬步也不會腳痛。（圖／CUEREN臉書）

韓國鞋牌CUEREN不磨腳爆紅！天然皮革一雙最便宜2千多元

熱門款式平底鞋、樂福鞋、芭蕾鞋、靴子及涼鞋均廣受好評，一雙價格約從10萬韓元（約合台幣2千4百元）起跳，在手工真皮鞋界中較親民，被認證擁有高CP值

▲CUEREN鞋款多樣，熱門款式平底鞋、樂福鞋、芭蕾鞋及涼鞋均廣受好評，一雙價格約從10萬韓元（約合台幣2千4百元）起跳，在手工真皮鞋界中較親民。（圖／CUEREN臉書）

CUEREN台灣有賣嗎？過來人揭「1鞋款」必試穿

雖然品牌被推薦新鞋不磨腳，但僅限羊皮款式，若購買牛皮鞋款剛開始可能較為硬挺，依舊要經過短暫的磨合期，「不要傻傻覺得一開始買來就能走幾萬步」，建議民眾挑選鞋子實際試穿