近年來鞋業市場競爭激烈，除了有Nike、adidas等萬年霸主存在，還有如鬼塚虎、HOKA等耐穿品牌崛起，也看出市場近年不只聚焦品牌名氣，鞋子外型與舒適度也成為買鞋考量重點。近日有民眾推薦全新鞋子品牌，也就是韓國超人氣皮鞋品牌「CUEREN（쿠에른）」，實測認證走2萬不累，被讚賞舒適度高，且採用天然皮革，外型低調卻不失優雅，成為新一代時尚潮流鞋款。
鬼塚虎、HOKA有勁敵了！台灣人出國愛上新牌：走2萬步不會累
日前有女網友在Threads發文，表示去一趟韓國有許多戰利品後悔沒多買，其中韓國小眾鞋子品牌「CUEREN」讓她穿過一次就回不去，稱讚CUEREN鞋款穿起來舒適，後腳跟完全沒有不適感，走了2萬多步都不會感到累，「底很軟，本人也很有質感，而且是真皮的」。
貼文曝光後，瞬間引來眾多愛好者留言，「超讚…我也有買，而且是低調中帶點細節」、「11月底的時候有去實體店面試穿，超後悔沒買，質感超好」、「存下了！好漂亮的鞋」、「超愛CUEREN，聖水洞店員聽到我從台灣來超嗨」。
韓國鞋牌CUEREN不磨腳爆紅！天然皮革一雙最便宜2千多元
據了解，韓國手工真皮皮鞋品牌「CUEREN（쿠에른）」在韓國當地非常有名氣，品牌主打簡約感設計的手工皮鞋，強調使用天然皮革包含高級牛皮、羊皮等，鞋子外型雖然低調卻不失質感，且穿起來舒適度極高，鞋底柔軟、適合長期步行，即便穿上新鞋也不太需要磨合期，近年來成為旅韓民眾必買的戰利品。
CUEREN鞋款多樣，熱門款式平底鞋、樂福鞋、芭蕾鞋、靴子及涼鞋均廣受好評，一雙價格約從10萬韓元（約合台幣2千4百元）起跳，在手工真皮鞋界中較親民，被認證擁有高CP值，且門市不只販售女鞋，也有多雙男士皮鞋供民眾挑選。
CUEREN台灣有賣嗎？過來人揭「1鞋款」必試穿
CUEREN目前並沒有進駐台灣，若想購買只能透過代購，或前往CUEREN韓國實體門市、百貨公司櫃位購買。而CUEREN在2025年春季更盛大開幕複合式文化空間「CUEREN THE VILLAGE」旗艦店，同時具備甜點咖啡廳「Cafe Cité」和「Tʼannery」展覽空間，吸引不少年輕人朝聖，民眾若近期有飛往韓國打算，不妨可以撥空前往參觀。
此外，也有消費者提到，雖然品牌被推薦新鞋不磨腳，但僅限羊皮款式，若購買牛皮鞋款剛開始可能較為硬挺，依舊要經過短暫的磨合期，「不要傻傻覺得一開始買來就能走幾萬步」，建議民眾挑選鞋子實際試穿，避免買到不適合自己的鞋款。
資料來源：CUEREN官網
