美國、以色列與伊朗開戰，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今（1）日也證實身亡，對於全世界經濟降下不可預測的「黑天鵝」。財經專家阮慕驊於臉書表示，美以伊情勢演變將會是台股週一開盤最大變數，「目前消息不明，只能靜觀其變」，但也強調若中東情勢能迅速穩定，台股方向仍偏多，利空修正也不見得是壞事。
美國與以色列2月28日聯合對伊朗發動空襲，美國總統川普表示，「史詩怒火」（Operation Epic Fury）軍事行動「已取得成功」，哈米尼已死，「多數做決定的人大多已不在了」。隨後伊朗國營媒體也證實，哈米尼已遭擊斃。
阮慕驊於臉書表示，228連假期間美股連跌2日，那斯達克指數兩日跌幅2.1%，台股周一開盤難免會受到美股走弱影響，如果美股期指重跌反應地緣政治風險，將加大台股壓力。
因時差關係，日、韓股市都早台股1小時開盤，以及8時45分台指期貨開盤都可為台股觀察指標。
然而，他認為，美以伊戰爭情勢演變為最大變數，尤其目前消息不明，只能靜觀其變；由於國安基金退場，官方護盤看八大官股，以及四大基金。
他總結，今年已大漲超過6000點，上市融資餘額增加超過460億元，短期可能壓力較重；但中長資金正流向亞洲半導體股，若中東情勢能迅速穩定，台股方向仍偏多，利空修正也不見得是壞事。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
阮慕驊於臉書表示，228連假期間美股連跌2日，那斯達克指數兩日跌幅2.1%，台股周一開盤難免會受到美股走弱影響，如果美股期指重跌反應地緣政治風險，將加大台股壓力。
因時差關係，日、韓股市都早台股1小時開盤，以及8時45分台指期貨開盤都可為台股觀察指標。
然而，他認為，美以伊戰爭情勢演變為最大變數，尤其目前消息不明，只能靜觀其變；由於國安基金退場，官方護盤看八大官股，以及四大基金。
他總結，今年已大漲超過6000點，上市融資餘額增加超過460億元，短期可能壓力較重；但中長資金正流向亞洲半導體股，若中東情勢能迅速穩定，台股方向仍偏多，利空修正也不見得是壞事。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。