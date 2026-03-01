元宵節就在周二（3月3日，農曆正月15日），這天是三官大帝中的天官大帝生日，在道教中是僅次於玉皇大帝的神明，這天也像「小過年」。不過今年元宵節罕見遇到「血月」月全食，下次發生要等到2072年！命理專家楊登嵙、柯柏成就分享元宵節、血月禁忌，提醒民眾注意別在這天剪頭髮、不要吵架、別借錢給他人，以免招惹霉運、破財，好運氣離你而去。
元宵節12禁忌：勿罵小孩、別剪頭髮
楊登嵙老師表示，正月15日是「上元節」，為三官大帝之天官大帝的誕辰，三官為上元賜福天官紫微大帝、中元赦罪地官清虛大帝、下元解厄水官洞陰大帝的合稱，全名為「三元三品三官大帝」，也稱作「三界公」，在道教中是僅次於玉皇大帝的神明，這天也如同小過年，不用有12項禁忌要注意，避免沾染霉運。
1、元宵節是天官大帝的誕辰日，應以喜慶為主，夫妻之間絕不能鬧矛盾，也要儘量避免罵小孩，以免給家庭帶來霉氣。
2、元宵節應避免剪髮，這天不宜剪頭髮，以免把好運氣剪掉了；因為髮的發音和發財的「發」相似，所以剪髮容易把發財去掉，未來一年存不到錢。
3、元宵節別看醫生，除非病情突然加重或先前已經住院，否則有該年病痛連連之兆。
4、元宵節是一個普天同慶的節日，避免工具或設備損壞，若有損壞代表當年財富會流失和霉運降臨，建議提早檢查，以防範損壞的事情發生。
5、身體疲弱或運氣差的人應避免到荒郊野外、墳地、靈骨塔等陰氣和晦氣較重的場所，以免沾染晦氣上身。
6、元宵節當天若丟失財物，則代表自己沒有能力照顧好錢財，一整年容易錯失好機會，應特別注意防範財物遺失。
7、元宵節最好不要借錢給人，否則，他人容易將你今年的好運氣借走。
8、元宵節時，米缸不可見底，有斷炊之凶兆，影響財運。
9、元宵節要注意衣服不要弄破，不然容易一整年有破財倒霉之兆。
10、元宵節切忌不要殺生、見血，否則今年易引發破財及血光之災，職業為此則不忌。
11、元宵節應避免說髒話、爆粗口，以免今年禍從口出，不經意說錯話而帶來口角是非。
12、元宵節當日，避免穿白色和黑色線條相間的衣服，因為這兩種顏色與牢獄及死亡有關聯，元宵節穿這兩種顏色，會事事不能如願。
元宵遇月全食下次要等2072年 孕婦、兒童深夜別外出
命理專家柯柏成在臉書分享，今年元宵節（3月3日）很不一般，是天文奇觀「月全食」（俗稱血月），和傳統佳節罕見重合，本世紀只有3次這樣的天文曆法巧合，上一次元宵節遇血月是2007年3月4日，下一次要有這樣的巧合，得等到2072年！柯柏成表示，古代月全食會被形容成日月失明、陰陽不調，到現代已經很清楚這是天文學的必然規律，確實不用過多聯想。
不過柯柏成提醒，民俗上有月全食發生時，最好不要晚歸，尤其是孕婦、小孩，不適合深夜還待在戶外。元宵節除了是天官大帝的生日之外，也是婦女兒童保護神、助產女神臨水夫人陳靖姑的生日，建議家中有孕婦、孩童可到相關寺廟祭祀祈福。
資料來源：楊登嵙、柯柏成
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。